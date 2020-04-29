YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Açık öğretim fakültesi vize sınavları 04-15 mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak

Açık öğretim fakültesi vize sınavları 04-15 mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak

ERZURUM HABERLERİ  | 29.04.2020 15:39 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi vize (ara) sınavları 04-15 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Açık öğretim fakültesi vize sınavları 04-15 mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak

Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi vize (ara) sınavları 04-15 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Çevrimiçi (online) olarak yapılacak sınavlara öğrenciler sabah 08.00’den akşam 20.30’a kadar katılabilecek.
28-29 Mart 2020 tarihlerinde yüz yüze yapılması gereken ancak Covid-19 salgını (pandemi) nedeniyle ertelenen bahar yarıyılı ara (vize) sınavlarının, Yüksek öğretim Kurulu (YÖK) ile pandemi planı çerçevesinde yapılan istişareler neticesinde çevrimiçi olarak yapılması kararlaştırılmıştı.
Öğrencilerin anılan tarih aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programının yayımlandığını ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitimin daha da önem kazandığı bir döneme girmiş bulunmaktayız. Değişen dünya düzenine adapte olmak için çok önceden gözlemlediğimiz ve gerekli çalışmaları başlatarak uygulamaya koyduğumuz projelerin bugün dönüşünü aldığımızı görmekten oldukça memnunuz” dedi.
Uzaktan eğitim ve açık öğretim modelinde önemli bir tecrübeye sahip olduklarının altını çizen Rektör Çomaklı, pandemi süreci boyunca örgün eğitimde yüzlerce dersi binlerce öğrenciye ulaştırdıklarını, açıköğretimde ise eğitimlere aralıksız devam ettiklerini dile getirerek yakın zamanda yapılması planlanan Açık öğretim Fakültesi vize sınavları hakkında şu bilgileri paylaştı:
"Vize sınavlarımız, 04-15 Mayıs 2020 tarihleri aralığında 08.00-20.30 saatleri arasında online olarak yapılacak. Her bir sınavın süresi 30 dakika olacak. Ara sınavlarının başarı notuna katkısı %25 olacak.
Öğrencilerimizin vize sınavlarına LMS üzerinden erişilebilen online deneme sınavı modülünü kullanarak hazırlık yapmaları büyük önem arz ediyor. Öğrencilerimiz Online deneme sınavlarına https://lms3.ataaof.edu.tr/Account/LoginBefore adresinden erişebilirler. Bu vesileyle vize sınavlarına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktıAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

En Çok Okunan Yerel Haberler

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

Alaçam’da çilek yetiştiriciliği teşvik ediliyor

Alaçam’da çilek yetiştiriciliği teşvik ediliyor

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Türkiye’de bir ilk

Türkiye’de bir ilk

Camiler ihtiyaç sahiplerine aracılık ediyor

Camiler ihtiyaç sahiplerine aracılık ediyor

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Erzurum Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
03:35
Sabah
05:11
Öğle
12:17
İkindi
16:06
Akşam
19:14
Yatsı
20:43

Erzurum Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Yaşam Eczanesi
Palandoken
Cadde Eczanesi
Yakutiye
Kahramanlar Eczanesi
Yakutiye
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Osman Aydın Gururlandırdı

Osman Aydın Gururlandırdı

Aziziye’den Ramazan Yardımı

Aziziye’den Ramazan Yardımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.