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Açık oto pazarı kapalı olacak

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 19.03.2020 17:39 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Açık Oto Pazarı, Korona virüs tedbirleri kapsamında hizmet vermeyecek.Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, pazar günleri hizmet veren Açık Oto Pazarı’nın, kapalı olacağını duyurdu.

Açık oto pazarı kapalı olacak

Tepebaşı Belediyesi Açık Oto Pazarı, Korona virüs tedbirleri kapsamında hizmet vermeyecek.
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, pazar günleri hizmet veren Açık Oto Pazarı’nın, kapalı olacağını duyurdu. Dünya genelinde sağlık tehdidi haline gelen korona virüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde, kentin en büyük otomobil pazarı olma özelliği taşıyan Açık Oto Pazarı da hizmet vermeyecek.
Öte yandan, Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, ilgili bakanlıkların kararlarına paralel olarak Tepebaşı Belediyesi’ne bağlı kreşler, çocuk merkezleri, belde evleri, deneyimli kafeler, gençlik merkezleri, spor tesislerinde gerçekleştirilen eğitim çalışmalarına, 14 Mart tarihinden itibaren geçici bir süre ile ara verildiğini bildirmişti.

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Tepebasi
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