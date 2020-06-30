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Açık sahne yaz etkinlikleri yarın başlıyor

SAMSUN HABERLERİ  | 30.06.2020 13:16 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi açık sahne yaz etkinlikleri yarın başlıyor.Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık üç aydır kapalı olan sinema ve tiyatrolar 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara göre seyircilere kapılarını yeniden açıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi açık sahne yaz etkinlikleri yarın başlıyor.
Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık üç aydır kapalı olan sinema ve tiyatrolar 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara göre seyircilere kapılarını yeniden açıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan açık sahne yaz etkinlikleri kapsamında tiyatrodan şiir dinletisine, şehir orkestrasından halk dansları topluluğuna kadar birçok gösteri yaz boyunca devam edecek. Etkinlikler, çarşamba ve cumartesi günleri saat 20.00’de başlayacak.
Gösterilerin Atakum’daki Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi bahçesinde gerçekleştirileceğini belirten Kültür ve Turizm Dairesi Başkanı Ömer İdris Akdin, “1 Temmuz tarihinden itibaren yaz boyunca her çarşamba ve cumartesi şehir orkestrası müzik dinletileri, halk dansları topluluğu gösterileri, şiir dinletileri, tiyatro gösterimleri ve şehrimizdeki birçok sanat topluluğunun gösterileri yaz boyunca devam edecek. Yarın halk dansları topluluğu Trabzon yöresi ve Kafkas halk dansları gösterisi ve konservatuvarımız şehir orkestrası karma müzik dinletisi ile vatandaşlarımız keyifli dakikalar geçirecek. Tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

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