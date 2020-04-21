YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Acıkmadan kolay bir Ramazan geçirmenin 10 yolu

Acıkmadan kolay bir Ramazan geçirmenin 10 yolu

ERZURUM HABERLERİ  | 21.04.2020 13:04 | Son Güncelleme

Dr.

Acıkmadan kolay bir Ramazan geçirmenin 10 yolu

Dr. Fevzi Özgönül, evlerde olduğumuz şu dönemde, korona günlerinde, uzun oruç saatlerinde acıkmadan kolay bir Ramazan geçirmek için önemli bilgiler verdi.
Dr. Fevzi Özgönül, “11 Ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Ramazan ayında oruç tutanların yeme saatleri değişir. Büyük bölümünü oruçlu geçireceğiniz bu uzun günlerde doğru beslenerek ve sağlıklı olanları seçerek sindirim sisteminizi güçlendirebilir, vücudunuzu dinlendirebilirsiniz” dedi.
Dr. Özgönül, Ramazan ayını daha kolay geçirmek ve vücudun iyileşmesi için bu mükemmel fırsatı kaçırmamak adına şu önerilerde bulundu:
“1-Mutlaka sahur yapın. Sahurda kahvaltılık ürünler, az yağlı etler veya çorba yiyin.
2- Sahurda meyveyi tercih etmeyin
3-Sahurda bol bol su için.
4- Ramazan pidesinde dikkat edin yalnızca iftarda ve az miktarda yiyin.
5-Orucunuzu açarken çok fazla su içmeyin 1-2 bardaktan fazla su beslenmenizi engeller.
6- Orucunuzu biraz zeytin, hurma veya bademle açtıktan sonra en az 5-10 dk dinlenin, biraz hareket edin.
7- Ana yemeklerden başlayarak iftarınızı yapın.
8-Tatlı yiyecekseniz ramazanın sultanı güllaçı tercih edin.
9- Kafeinli içecekler sıvı kaybına neden olacağından çay, kahve, kolalı içecekleri çok fazla içmeyin.
10-İftardan sonra mutlaka hareket edin imkanınız varsa teravih namazına gidin ve yürüyüş yapın.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım! Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım!
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kral Şakir’in karikatüristi İzmitli çocuklarla buluşacak

Kral Şakir’in karikatüristi İzmitli çocuklarla buluşacak

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

Adana’da 2. faz ödemeleri vatandaşlara dağıtılıyor

Adana’da 2. faz ödemeleri vatandaşlara dağıtılıyor

Nallıhan’da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Nallıhan’da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Samsun’da sokaklar doldu taştı

Samsun’da sokaklar doldu taştı

Erzurum Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
03:49
Sabah
05:21
Öğle
12:19
İkindi
16:04
Akşam
19:06
Yatsı
20:32

Erzurum Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Engin Eczanesi
Palandoken
Karaavcı Eczanesi
Yakutiye
Vural Eczanesi
Palandoken
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Erzurum'da belediyeler vatandaşlara maske dağıtıyor

Erzurum'da belediyeler vatandaşlara maske dağıtıyor

Korona Virüs’ün ve sosyal izolasyonun yeme davranışımız üzerindeki etkileri

Korona Virüs’ün ve sosyal izolasyonun yeme davranışımız üzerindeki etkileri

Avukat Başkan’dan Avukatlar Günü mesajı

Avukat Başkan’dan Avukatlar Günü mesajı

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.