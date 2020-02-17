Acil Çağrı Merkezleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Günaydın’ın Katılımıyla Yapıldı

Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu’nun 2020 yılı ilk toplantısı Vali Şehmus Günaydın’ın başkanlığında yapıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde Vali Şehmus Günaydın başkanlığında yapılan toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney ve daire başkanları katıldı.

Vali Şehmus Günaydın, toplantı sonrasında yaptığı açıklamasında, " Şehrimizde yaşanan adli, sağlık ve afet durumlarına anında koordinasyon sağlamak için kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret ederek Talas Kaymakamımız Zekeriya Güney ve İl Sağlık Müdürümüz Ali Ramazan Benli ile incelemelerde bulunduk.

Burada sağlanan koordinasyon ile 112 Acil Servis, Polis, Jandarma, İtfaiye ve AFAD ekipleri anında bilgi sahibi olarak olaylara müdahale ediyor. Yalnız değinmek istediğim önemli bir husus var. Kıymetli hemşehrilerimizden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz aramamalarını rica ediyorum." ifadesinde bulundu.

