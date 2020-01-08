Acil servisin yenilenmesine destek verenlere plaketleri verildi

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Site Ek binasının yenilenmesine destek veren 10 kişiye plaketleri Vali Erdoğan Bektaş tarafından verildi.

Zonguldak Valiliği Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir toplantısı düzenlenen törende Vali Erdoğan Bektaş, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ek polikliniği acil servis ve özel odaların yapımına verdiği desteklerden dolayı İş Adamları Alaattin Kurnaz, Mesut Aydın, Halit Abalı, Hüseyin Erdoğan, Ali Kurt, Bahattin Kurnaz, Trabzonlular Derneği Başkanı Ahmet Bayrak ve muhtarlar Bülent Tüzün, Hüseyin Cevher ve Ferit Arslantürk’e teşekkür plaketi takdim etti.

Törene katılan İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner ve Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Tosun hayırseverlerin sayesinde acil servisin ve özel üniteler yapıldığını söyleyerek teşekkür ederken, İncivez Mahallesi Muhtarı yardımcı olabilmeniz mutluluğu içerisinde olduklarını ifade etti.

Vali Erdoğan Bektaş da yaptığı konuşmada, hayırseverlerin çok önemli bir katkıda bulunduğunu ve kendilerine teşekkür ettiğini ifade etti. Vali Erdoğan Bektaş hayırseverlerin yaptıkları güzel işlerle anıldığını fade etti.

Vali Erdoğan Bektaş soru üzerine hayırseverlerin toplamda 150 bin lira katkı yaptığını da sözlerine ekledi.

Ardından Vali Erdoğan Bektaş tek tek hayırseverlere plaket takdim etti ve toplu hatıra fotoğrafı çekti.

