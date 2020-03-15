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Açılan kurslarla geleneksel el sanatlarını öğreniyorlar

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 15.03.2020 17:37 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan kurslara katılan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor.Afyonkarahisar Belediyesi, il genelinde yaşayan kadınlara yönelik birçok branşta kurs açtı.

Afyonkarahisar Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan kurslara katılan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor.
Afyonkarahisar Belediyesi, il genelinde yaşayan kadınlara yönelik birçok branşta kurs açtı. Belediye ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan kurslarda unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları, hamarat ellerde hayat buluyor. Yoğun ilginin gösterildiği kurslara katılan kursiyerler hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyorlar.

“8 ayrı dalda kurs veriyoruz”
Kursa ev hanımları ve genç kızların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Etüt Eğitim Birim Sorumlusu Sema Akkaş, özellikle kadınların açılan kurslarda sosyal aktivitelerde de bulunduklarını söyledi. Dönüşümlü olarak sekiz ayrı dalda kurslar verildiğini ifade eden Sema Akkaş, “Aralarında iğne oyası, tel kırma, takı tasarımı, kağıt rölyef, ıslak keçe, çini, dekoratif aksesuarlar yapımı, gibi 8 ayrı dalda kurs veriyoruz. Burada kursiyerlerimiz bir taraftan geleneksel el sanatlarımızı öğreniyor diğer taraftan aile bütçelerine katkıda bulunuyor” dedi.
Yapılan bütün ürünlerin yıl sonunda açılan bir sergiyle hem beğeniye, hem de satışa sunulduğunu aktaran Etüt Eğitim Birim Sorumlusu Sema Akkaş desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’e teşekkür etti.

Boş zamanlarını değerlendiriyorlar
Halk Eğitim Merkezi El Sanatları Öğretmeni Sevgi Tahmaz ise belediye ile işbirliği halinde düzenlenen kurslarda unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yaşattıklarını söyledi. Sevgi Tahmaz, “Buradaki amacımız ev hanımlarımızın boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak. Kadınlarımız burada hem sanat öğreniyorlar hem de üretim yapıyorlar. Burada üretilen el emeği göz nuru eserler ile aile bütçelerine katkı sağlama imkanı buluyorlar. Bize bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek’e teşekkür ediyoruz” dedi.

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