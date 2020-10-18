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Açıldığında 10 kişi namaz kılacak

KARS HABERLERİ  | 18.10.2020 13:52 | Son Güncelleme

2018 yılında temeli atılan Sultan Alparslan Kulliyesi tamamlandığında yaklaşık 10 bin kişi namazı kılacak.Kars’ta 2018 yılında temeli atılarak yapımın başlanan Sultan Alparslan Külliyesi’nde havaların güneşli ve sıcak gitmesiyle birlikte çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.Faikbey Caddesi üzerinde bulunan ve eski Atatürk İşhanı’nın yerine yapılan, 17 bin metre kare alan üzerine kurulan Sultan Alparslan Külliyesi’nde inşaat sezonun bitmesine kısa süre kala çalışmalar devam ediyor.Aynı anda birçok noktada yapılan çalışmalar dikkat çekerken, Külliye’nin altında 500 araçlık kapalı otopark yapılması ise kentte park sorununu ortadan kaldırmış olacak.İçerisinde sosyal tesisleri, taziye evleri ile kapalı alanda 3 bin 600, açık alanla birlikte 10 bin kişinin namaz kılacağı külliye kentin en büyük camisi olacak.

2018 yılında temeli atılan Sultan Alparslan Kulliyesi tamamlandığında yaklaşık 10 bin kişi namazı kılacak.
Kars’ta 2018 yılında temeli atılarak yapımın başlanan Sultan Alparslan Külliyesi’nde havaların güneşli ve sıcak gitmesiyle birlikte çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Faikbey Caddesi üzerinde bulunan ve eski Atatürk İşhanı’nın yerine yapılan, 17 bin metre kare alan üzerine kurulan Sultan Alparslan Külliyesi’nde inşaat sezonun bitmesine kısa süre kala çalışmalar devam ediyor.
Aynı anda birçok noktada yapılan çalışmalar dikkat çekerken, Külliye’nin altında 500 araçlık kapalı otopark yapılması ise kentte park sorununu ortadan kaldırmış olacak.
İçerisinde sosyal tesisleri, taziye evleri ile kapalı alanda 3 bin 600, açık alanla birlikte 10 bin kişinin namaz kılacağı külliye kentin en büyük camisi olacak.

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Kars Namaz Vakitleri 18 Ekim Pazar

İmsak
04:51
Sabah
06:15
Öğle
11:58
İkindi
15:00
Akşam
17:31
Yatsı
18:49

Kars Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazar

Yetimoğlu Eczanesi
Merkez
Sifa Eczanesi
Kagizman
Karabağ Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
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