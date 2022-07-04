Açılış için gün sayan Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'ndeki denizcilik simgeleri

İSTANBUL (AA) - MÜCAHİT TÜRETKEN - Levent'te yapımı süren Türk ve dünya denizcilik tarihinin en büyük isimlerinden Barbaros Hayreddin Paşa'nın isminin verildiği cami, denizcilik sembolleriyle dikkati çekiyor.

Hizmete alındığında Yıldız Hamidiye Camisi'nden Sarıyer Büyükdere'ye kadar 18 bin 500 metrekarelik alanıyla ana arterdeki en büyük cami olarak bölgedeki ihtiyacı karşılayacak Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nin inşaatında sona yaklaşıldı.

Levent Camisi Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıkların ardından cami inşaatına 3 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı temel atma töreniyle başladıklarını hatırlattı.

Semtin, Barbaros Hayreddin Paşa'nın leventlerinin eğitim alanı olduğunu ifade eden Külünk, onun hatırasına bu ismin verildiğini anlattı.

Projesinde su ve denizcilikle ilgili detaylara yer verdiklerini belirten Külünk, "Ana kubbemiz gemi dümeni süslemesi şeklinde. Tam ortasında 16 yıldızlı bir pusulamız var. Hepsinden kıymetlisi de ana kubbe yazımızda suyun ve denizin önemine işaret eden İbrahim Suresi 32. ayet-i kerimesi yer alıyor. Yazıyı Hasan Çelebi hocanın talebesi Ferhat Kurlu yazdı. Tezhip ve süslemeleri ise Mustafa Çelebi hazırlıyor. Denize atıf yapacak süslemeler ve mavi tonlara yer verdik. Ana kubbemizin etrafındaki 32 penceremizde yelkenli ve mavi vitraylar yer alıyor. Minarelerimizde martı detayları yer alıyor." diye konuştu.

Külünk, her yaptıkları projede bir öncekine göre farklılıklar bulunduğunu dile getirerek, Büyük Çamlıca Camisi'ndeki ana kubbede olduğu gibi nano teknolojiyi kullandıklarını, masif bakır levhalar ile altın ve gümüş renkli çeliklerin yer aldığını aktardı.

- Mimar Sinan detayı

Hattın üç boyutlu olması için kubbeye 40 santimetre mesafede yer aldığını anlatan Külünk, binanın akustiği ile ilgili de şu bilgileri verdi:

"Mimar Sinan'ın cami akustiğine getirmiş olduğu o müthiş buluşu yaklaşık 500 yıl sonra modern bilimle denedik. Kubbemizde 242 tane delik var. Bu delikleri ses mühendisimizin tavsiyeleriyle kimyasallarla doldurduk ve cami içerisindeki akustiği en güzel şekilde temin etmenin yolunu açtık."

- İnce işçilik ve süslemelere geçildi

Külünk, caminin kaba inşaatını bitirdiklerini, ince inşaat ve süslemelerle ilgili hızlı bir çalışmanın yürütüldüğünü kaydetti.

Şantiye sahasında 200 kişi ile çalışmaların büyük titizlikle sürdürüldüğünü bildiren Külünk, şöyle devam etti:

"Şantiye dışında, Konya, Kütahya, İzmit gibi Anadolu şehirleri ile İstanbul'daki 10'dan fazla atölyede kapı, pencere, kepenk, çini, alçı, mermer, taş işleri gibi çalışmaları yapılıyor. Altyapıları hazır olan işler bittikçe gelip burada uygulanıp, monte ediliyor. Ana kubbemiz bitti, iskelemiz sökülüyor. Halı, kaligrafi, minyatür gibi çalışmalar da hızla devam ediyor. Halıda da mavi tonlar yer alacak ve denizi hatırlayacaksınız."

Külünk, caminin kuşak yazısında Rahman Suresi'nin tamamının yer alacağını, minare kütüğünde ise özel bir minyatür planladıklarını söyledi.

- Rakamlarla Barbaros Hayreddin Paşa Camisi

Toplam 18 bin 500 metrekarelik arsaya yapılan cami, 7 bin metrekarelik alan üzerinde yükseliyor.

Açık ve kapalı alanlarıyla toplam 20 bin kişi kapasiteli olacak cami, klasik Osmanlı mimari özelliklerine sahip.

Ana kubbesinin çapı 24, yüksekliği 44 metre olacak yapıdaki 4 minareden ikisi 79, ikisi de 92 metre uzunluğunda inşa edildi.

Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camisi'nden esinlenilen caminin inşasında, modern inşaat tekniklerinden istifade ediliyor.

Projeleri depreme dayanıklı hazırlanan caminin açık alanları deprem toplanma alanı olarak da kullanılacak.

Camide 900 araçlık yer altı katlı otopark bulunacak.

İçinde 9 asansörün de bulunacağı camide, farklı amaçlarla da kullanılabilecek birden fazla salon ve donatı alanı yer alacak.

