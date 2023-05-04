Açılışı gerçekleştirilen Zigana Tünelini kullanan vatandaşlar "Dağın çilesi bitti" dedi

Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran’a bağlayan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Tarihi İpek Yolu güzergâhındaki yeni Zigana Tüneli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Çift tüp olarak 2x14,5 kilometre uzunluğu ile Türkiye ve Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan yeni Zigana Tünelini merak eden vatandaşlar çevre illerden gelerek tünelden geçti. Dağ yolunun çok yorucu ve zorluklarla dolu olduğunu söyleyen vatandaşlar tünel ile birlikte dağ çilesinin bittiğini söyledi. Bazı vatandaşlar da tünel önünde durarak hatıra fotoğrafı çekti.

“DAĞIN ÇİLESİ BİTTİ”

Araklı’dan Zigana Tünelini kullanmak için gelen Şükrü Ateş, “Araklı’dan sırf Zigana Tünelini kullanmak ve ziyaret etmek için geldik. Açıldığı gün zamanımız yoktu gelemedik, bugün zamanımız olur olmaz geldik geçtik şimdi de dönüyoruz. Çok güzel harika eskiden Zigana’yı bir günde dolanıyorduk Torul’a iniyorduk şimdi Araklı’dan buraya 1 saatte geldik. Tünel yokken 5 saatlik yoldu burası. Dağın çilesi bitti” dedi.

“DAĞ VİRAJLI VE UZUNDU, TÜNELİN AÇILMASI ÇOK İYİ OLDU”

Bayburt’tan Trabzon’a giden ve Zigana Tünelini ilk kez kullanacak olan Fethi Karadağ, “Bayburt’tan Trabzon’a gidiyorum. Şu anda nasip olursa ilk geçişimiz olacak tabi dağ hem virajlı ve uzundu. Hava şartları da sis olduğu zaman baya bizi rahatsız ediyordu. Nasip olursa şu anda ilk seferimizi yapacağız. Takip ettiğimize göre baya bir rahat olacak bizim için. Geçip göreceğiz artık. Dağda manzarayı yaşamak isteyen yan yoldan girip yine aynı heyecanı yaşar ama ağır taşıtlar ve işi acele olanlar açısından bu tünelin açılması çok iyi oldu” diye konuştu.

