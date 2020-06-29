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Acısu Deresi taşkınlardan korunacak

ANTALYA HABERLERİ  | 29.06.2020 10:43 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesindeki Acısu Deresi’ne DSİ tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, taşkın riski minimum seviye indirilecek.Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, sürdürülebilir su yönetimiyle ilgili yapılan çalışmalar devam ediyor.

Antalya’nın Serik ilçesindeki Acısu Deresi’ne DSİ tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, taşkın riski minimum seviye indirilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, sürdürülebilir su yönetimiyle ilgili yapılan çalışmalar devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Antalya’da yapılan makineli çalışmalarla hem derelerdeki taşkın riskinin azaltıldığını, hem de mavi bayraklı plajların korunduğunu kaydetti.
Yıldız, “DSİ Genel Müdürlüğü’nce Serik ilçesine 2003-2020 yılları arasında günümüz fiyatlarıyla toplam 127 milyon 459 bin 257 TL yatırım yapılmış olup, idari imkanlarla gerçekleştirilen 175 makineli çalışmayla 192 bin 782 dekar zirai arazi ve yerleşim yeri taşkından korunmuştur. Serik Acısu Deresi Taşkın Kontrolü işi ile turizm tesisleri, tarım arazileri ve yerleşim yerlerinde taşkın riski minimum seviyeye indirilecektir. Kontrol işi kapsamında 7 bin 900 metre dere genişletildi, sedde teşkili ve ıslahı yapıldı" ifadelerini kullandı.

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