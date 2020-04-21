YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. AÇSH Müdürü Çelik’ten örnek davranış

AÇSH Müdürü Çelik’ten örnek davranış

ADIYAMAN HABERLERİ  | 21.04.2020 17:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürü Fehmi Çelik bir maaşını bağışlayarak katıldı.Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına bir destekte Fehmi Çelik’ten geldi.

AÇSH Müdürü Çelik’ten örnek davranış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürü Fehmi Çelik bir maaşını bağışlayarak katıldı.
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına bir destekte Fehmi Çelik’ten geldi. Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik bir aylık maaşını bağışladı.
İl Müdürü Fehmi Çelik konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugünlerde herkesin birlik ve beraberlik içinde olması gerekmektedir. Millet olarak yardımlaşma ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bir zaman diliminden geçiyoruz. Kadim kültürümüzün önemli bir unsuru olan yardımlaşmayı korona virüse karşı mücadelede de sergilememiz gerekmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu bu kampanyaya katılmaktan büyük onur duyduğumu belirtmek isterim. Vatandaşlarımızdan imkanları ölçüsünde kampanyayı destekleyeceklerine inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım! Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım!
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor

Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Adıyaman Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
04:08
Sabah
05:37
Öğle
12:31
İkindi
16:14
Akşam
19:15
Yatsı
20:37

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Gamze Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Sevilay Eczanesi
Merkez
Nergiz Eczanesi
Besni
Önder Eczanesi
Golbasi
Yıldız Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mehmet Akif Ersoy Caddesi yenileniyor

Mehmet Akif Ersoy Caddesi yenileniyor

Karadağ'dan getirilen işçiler kaldıkları yurdun camisine bağışta bulundu

Karadağ'dan getirilen işçiler kaldıkları yurdun camisine bağışta bulundu

Türk Kızılay’ı yardımlarını sürdürüyor

Türk Kızılay’ı yardımlarını sürdürüyor

Kahta'da yüksek ateşi olduğu belirlendikten sonra oğlu tarafından kaçırılan kişi yakalandı

Kahta'da yüksek ateşi olduğu belirlendikten sonra oğlu tarafından kaçırılan kişi yakalandı

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.