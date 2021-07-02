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Acun Ilıcalı aşka geldi! Çağla Altunkaya'lı paylaşım

02.07.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya ile pozunu paylaşıp beğeni topladı.

Acun Ilıcalı aşka geldi! Çağla Altunkaya'lı paylaşım

Acun Ilıcalı programları kadar özel hayatıyla da gündem oluyor. Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı sevgilisinin doğum gününü kutladı.

Ilıcalı genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile pozunu paylaşıp romantik bir de not düştü. Acun Ilıcalı paylaşımına "Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelerin olsun. Güzel kalbin bana mutluluk vermeye devam etsin" yazdı.

Ekran Alıntısı

Çağla Altunkaya ve Şeyma Subaşı'nın doğum günlerinin aynı tarihte olması da sosyal medyada dikkat çekti.

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AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

Çağla Ayça Altunkaya'nın 1999 doğumlu. Sevgilisi Acun Ilıcalı ise 29 Mayıs 1969 doğumludur. Yalova'da yaşadığı ve hemşirelik okulu mezunu olduğu söyleniyor. Ayça Çağla Altunkaya'nın basketbola olan düşkünlüğü ise daha çocukluğundan geliyor. Genç isim genellikle Acun Ilıcalı ile zaman geçiriyor.


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Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya Şeyma Subaşı
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