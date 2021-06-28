Şeyma Subaşı hakkındaki iddialar bitmiyor! "Acun Ilıcalı’yı aramış!"

Şeyma Subaşı yaklaşık yedi aydır birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi almış ve sevgilisine 'evet' yanıtını vermişti. Kısa sürede alınan evlilik kararı sonrasında hamile olduğuna ilişkin iddialarla sık sık gündeme gelen Subaşı, sonunda bebek beklediğini itiraf etmiş ve evliliklerini de ertelediklerini duyurmuştu. Ancak Subaşı bu açıklamasından günler sonra düşük yaparak bebeğini kaybettiğini söylemişti. Bu açıklamadan kısa süre sonra ise sevgilisiyle fotoğrafları silmişti.

Şeyma Subaşı'nın bu hareketi sonrası iddialar üst üste geldi. Erol Köse bir paylaşımında Subaşı sevgilisinin dolandırıcı olduğu ortaya çıkınca bebeğini aldırdı ve ayrılık kararı aldı.

ACUN ILICALI'DAN YARDIM İSTEMİŞ

Sosyal medyada bir diğer dolaşan iddia ise Şeyma Subaşı, sevgilisinin dolandırıcı olduğunu anlayınca eski eşi Acun Ilıcalı’yı aramış!

Acun Ilıcalı’dan yardım isteyen Şeyma Subaşı; "Bizi buradan aldır. Beni aldırmıyorsan da Melisa’yı aldır!” diyerek Ibiza’da yeni bir ev istemiş. Bu telefonun üzerine harekete geçen Acun Ilıcalı, kızı Melisa için eski eşi Şeyma Subaşı’na Ibiza’da lüks bir villa kiralamış.

Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yeni evinden fotoğraflar paylaşmış ve “huzurlu” olduğunu söylemişti.

