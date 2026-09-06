SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig

Acun Ilıcalı'dan itiraf! "Fenerbahçe'ye karşı acı vermişti bana"

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Aston Villa beraberliğinin ardından takımının kalecisi Tzolakis hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu. Ilıcalı, Yunan file bekçisini Fenerbahçe maçından sonra takip etmeye başladığını açıkladı.

Acun Ilıcalı'dan itiraf! "Fenerbahçe'ye karşı acı vermişti bana"
Burak Kavuncu
Konstantinos Tzolakis

Konstantinos Tzolakis

YUN Yunanistan
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Hull City
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Hull City'nin Aston Villa ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından konuşan Acun Ilıcalı, Tzolakis'in transfer sürecini anlattı. Başarılı kaleciyi Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçtan hatırladığını belirten Ilıcalı, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK..."

Acun Ilıcalı dan itiraf! "Fenerbahçe ye karşı acı vermişti bana" 1

Premier Lig'deki ilk sezonunu yaşayan Acun Ilıcalı, "Tek hedefimiz Premier League'de kalmak. Kalabilirsek, seneye çok avantajlı olacağız. Çünkü bir daha aynı bütçeyi alırsak, artık bundan sonra 18 transfer yapmama da gerek kalmayacak. 5-6 tane üst düzey oyuncu getirebileceğiz. O da bizim için büyük avantaj olacak. Bizim ligde kalmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARLA GURUR DUYUYORUM"

Acun Ilıcalı dan itiraf! "Fenerbahçe ye karşı acı vermişti bana" 2

Aston Villa ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından konuşan Ilıcalı, ilk 3 haftayı yenilgisiz ve gol yemeden geçmelerinden dolayı büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Ilıcalı, "Öncelikle çok mutluyum ve gururluyum. Çocuklarla da gurur duyuyorum. Gerçekten bizim takımın en önemli farkı, yürekten oynuyorlar. Bunu her dakika hissediyorum" açıklamasında bulundu.

"6 RESMİ MAÇTA GOL YEMEDİK"

Acun Ilıcalı dan itiraf! "Fenerbahçe ye karşı acı vermişti bana" 3

"Belki 10 tanesi dışarıda, 3-4 tanesi oynayabiliyor. Yeni yeni başlayacaklar. Bizimle Premier Lig'e çıkan oyuncular halen savaşmaya devam ediyorlar. Çok ilginç, play-off'ta 3 maçta gol yemedik, çok çok önemli 3 maçta, final dahil. Şimdi de ligde 3 maçta gol yemedik. 6 resmi maç. Oynadığımız takımlar arasında Middlesbrough'dan Manchester United'a kadar her takım var. O yüzden bu da çok büyük bir başarı bence"

"FENERBAHÇE'YE KARŞI 3 PENALTI KURTARMIŞTI"

Acun Ilıcalı dan itiraf! "Fenerbahçe ye karşı acı vermişti bana" 4

Ilıcalı, "Tzolakis benim için özel bir oyuncu. Kendisini nereden hatırlıyorum diyorsanız, maalesef Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı 3 penaltı kurtarmıştı. Acı vermişti bana" dedi.

"O GÜNDEN BERİ TAKİP EDİYORUM"

Acun Ilıcalı dan itiraf! "Fenerbahçe ye karşı acı vermişti bana" 5

Tzolakis'in Fenerbahçe karşısındaki performansının kendisinde iz bıraktığını söyleyen Ilıcalı, "Ben de kafaya taktım o günden beri, takip de ediyorum" ifadelerini kullandı.

KALECİ ANTRENÖRÜNDEN 3 İSİM

Acun Ilıcalı dan itiraf! "Fenerbahçe ye karşı acı vermişti bana" 6

Transfer kararının arkasındaki süreci de anlatan Ilıcalı, Hull City'nin kaleci antrenörü Erbil Bozkurt'un kendisine üç isim önerdiğini belirtti.

Ilıcalı, "3 isim verdi. Biri İspanya'daydı, biri Tzolakis'ti, biri de Almandı. Ben Tzolakis dedim, iyi ki de demişim" sözleriyle Yunan kalecinin transferindeki tercihini anlattı.

"DOĞRU BİR TAKIM KURDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

Acun Ilıcalı dan itiraf! "Fenerbahçe ye karşı acı vermişti bana" 7

Ilıcalı, "Evet, ama erken bunları konuşmak için. Biz daha çok uzun vadeli bakıyoruz. Bu yaz çok çalıştık. Transferleri ekiple beraber yönettim ve doğru kararlar verdiğimizi düşünüyorum. Beyin takımıma çok inanıyorum. Doğru bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Scout ekibimiz çok çalıştı. Onlar doğru isimleri getirdiler, biz de onlar arasında doğrularını seçtik. Ve bence kadromuz gerçekten hem genç hem de ümit veren bir kadro" dedi.

HULL CITY'DEN SAVUNMADA MÜTHİŞ BAŞLANGIÇ

Acun Ilıcalı dan itiraf! "Fenerbahçe ye karşı acı vermişti bana" 8

Öte yandan Hull City, Premier Lig'de ilk üç haftayı yenilgisiz tamamladı. Manchester United'ı 2-0 mağlup eden, Coventry City'yi 1-0 yenen İngiliz ekibi, Aston Villa ile de 0-0 berabere kaldı.

Hull City böylece ligde oynadığı üç maçta da kalesini gole kapatırken, play-off maçları da dahil edildiğinde üst üste 6 resmi karşılaşmada gol yemedi.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca krizi büyüyor! Maçı izlemelerini engellemek için 20 kişilik güvenlik ekibi geldiAziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca krizi büyüyor! Maçı izlemelerini engellemek için 20 kişilik güvenlik ekibi geldi
SON DAKİKA | Fenerbahçe'den Guendouzi kararına itiraz! Aziz Yıldırım açıkladı, emsal cezalar gündemde...SON DAKİKA | Fenerbahçe'den Guendouzi kararına itiraz! Aziz Yıldırım açıkladı, emsal cezalar gündemde...
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı hull city ingiltere premier lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli'de restoranda kanlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı

Denizli'de restoranda kanlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı

Hakan Fidan sürprizi! Kaldırımda yürürken denk geldi

Hakan Fidan sürprizi! Kaldırımda yürürken denk geldi

Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi Vlahovic ile devirdi!

Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi Vlahovic ile devirdi!

Evinde ölü bulunmuştu! İlk inceleme sonucu dikkat çekti

Evinde ölü bulunmuştu! İlk inceleme sonucu dikkat çekti

'Dünyada en çok satılan 2. meyve' Çin'den dönüp başladı

'Dünyada en çok satılan 2. meyve' Çin'den dönüp başladı

İnternetten satışta yeni dönem! "Vergisiz satış" devri bitti

İnternetten satışta yeni dönem! "Vergisiz satış" devri bitti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.