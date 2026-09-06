Acun Ilıcalı'dan itiraf! "Fenerbahçe'ye karşı acı vermişti bana"

Hull City'nin Aston Villa ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından konuşan Acun Ilıcalı, Tzolakis'in transfer sürecini anlattı. Başarılı kaleciyi Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçtan hatırladığını belirten Ilıcalı, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK..."

Premier Lig'deki ilk sezonunu yaşayan Acun Ilıcalı, "Tek hedefimiz Premier League'de kalmak. Kalabilirsek, seneye çok avantajlı olacağız. Çünkü bir daha aynı bütçeyi alırsak, artık bundan sonra 18 transfer yapmama da gerek kalmayacak. 5-6 tane üst düzey oyuncu getirebileceğiz. O da bizim için büyük avantaj olacak. Bizim ligde kalmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARLA GURUR DUYUYORUM"

Aston Villa ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından konuşan Ilıcalı, ilk 3 haftayı yenilgisiz ve gol yemeden geçmelerinden dolayı büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Ilıcalı, "Öncelikle çok mutluyum ve gururluyum. Çocuklarla da gurur duyuyorum. Gerçekten bizim takımın en önemli farkı, yürekten oynuyorlar. Bunu her dakika hissediyorum" açıklamasında bulundu.

"6 RESMİ MAÇTA GOL YEMEDİK"

"Belki 10 tanesi dışarıda, 3-4 tanesi oynayabiliyor. Yeni yeni başlayacaklar. Bizimle Premier Lig'e çıkan oyuncular halen savaşmaya devam ediyorlar. Çok ilginç, play-off'ta 3 maçta gol yemedik, çok çok önemli 3 maçta, final dahil. Şimdi de ligde 3 maçta gol yemedik. 6 resmi maç. Oynadığımız takımlar arasında Middlesbrough'dan Manchester United'a kadar her takım var. O yüzden bu da çok büyük bir başarı bence"

"FENERBAHÇE'YE KARŞI 3 PENALTI KURTARMIŞTI"

Ilıcalı, "Tzolakis benim için özel bir oyuncu. Kendisini nereden hatırlıyorum diyorsanız, maalesef Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı 3 penaltı kurtarmıştı. Acı vermişti bana" dedi.

"O GÜNDEN BERİ TAKİP EDİYORUM"

Tzolakis'in Fenerbahçe karşısındaki performansının kendisinde iz bıraktığını söyleyen Ilıcalı, "Ben de kafaya taktım o günden beri, takip de ediyorum" ifadelerini kullandı.

KALECİ ANTRENÖRÜNDEN 3 İSİM

Transfer kararının arkasındaki süreci de anlatan Ilıcalı, Hull City'nin kaleci antrenörü Erbil Bozkurt'un kendisine üç isim önerdiğini belirtti.

Ilıcalı, "3 isim verdi. Biri İspanya'daydı, biri Tzolakis'ti, biri de Almandı. Ben Tzolakis dedim, iyi ki de demişim" sözleriyle Yunan kalecinin transferindeki tercihini anlattı.

"DOĞRU BİR TAKIM KURDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

Ilıcalı, "Evet, ama erken bunları konuşmak için. Biz daha çok uzun vadeli bakıyoruz. Bu yaz çok çalıştık. Transferleri ekiple beraber yönettim ve doğru kararlar verdiğimizi düşünüyorum. Beyin takımıma çok inanıyorum. Doğru bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Scout ekibimiz çok çalıştı. Onlar doğru isimleri getirdiler, biz de onlar arasında doğrularını seçtik. Ve bence kadromuz gerçekten hem genç hem de ümit veren bir kadro" dedi.

HULL CITY'DEN SAVUNMADA MÜTHİŞ BAŞLANGIÇ

Öte yandan Hull City, Premier Lig'de ilk üç haftayı yenilgisiz tamamladı. Manchester United'ı 2-0 mağlup eden, Coventry City'yi 1-0 yenen İngiliz ekibi, Aston Villa ile de 0-0 berabere kaldı.

Hull City böylece ligde oynadığı üç maçta da kalesini gole kapatırken, play-off maçları da dahil edildiğinde üst üste 6 resmi karşılaşmada gol yemedi.