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Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye flaş tavsiye! "Birlikte olmaz..."

Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu derbiyi değerlendirirken sarı-lacivertlilerin orta saha kurgusunu sert sözlerle eleştirdi. Yalçın, "Fenerbahçe, Guendouzi ve Kante ile birlikte oynayamaz" dedi.

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye flaş tavsiye! "Birlikte olmaz..."
Burak Kavuncu

Kafa Sports'da derbi sonrası Fenerbahçe'nin oyun yapısını değerlendiren Sergen Yalçın, sarı-lacivertlilerin Guendouzi ve Kante'yi aynı anda oynatmasının doğru olmadığını savundu.

"BÜYÜK TAKIM ÖYLE OYNAMAZ"

Sergen Yalçın dan Fenerbahçe ye flaş tavsiye! "Birlikte olmaz..." 1

Fenerbahçe'nin daha hücumcu bir orta saha kurgusuna ihtiyacı olduğunu belirten Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu kim? Kante. Tekrar ediyorum; Fenerbahçe, Guendouzi ve Kante ile birlikte oy-na-ya-maz! Büyük takım öyle iki tane 6 numara ile oynamaz."

"FENERBAHÇE BENİ HAYRET İÇERİSİNDE BIRAKTI"

Sergen Yalçın dan Fenerbahçe ye flaş tavsiye! "Birlikte olmaz..." 2

Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı derbiyi de değerlendiren Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin performansını eleştirdi.

"Fenerbahçe beni hayretler içerisinde bıraktı, izlerken inanamadım" diyen Yalçın, Beşiktaş'ın galibiyeti hak ettiğini söyledi.

"FENERBAHÇE İKİ 6 NUMARAYLA OYNAYAMAZ"

Sergen Yalçın dan Fenerbahçe ye flaş tavsiye! "Birlikte olmaz..." 3

Yalçın, "Fenerbahçe tarafına bir tavsiyede bulunayım; Guendouzi ve Kante ile birlikte oynayamazsın. Fenerbahçe iki tane sabit 6 numara ile oynayamaz. Çünkü Fenerbahçe büyük camia, Fenerbahçe maç kazanmak zorunda olan bir camia" ifadelerini kullandı.

"İKİSİNİN DE RAKİBİ GALATASARAY"

Sergen Yalçın dan Fenerbahçe ye flaş tavsiye! "Birlikte olmaz..." 4

Derbinin iki takım açısından da şampiyonluk yarışının yalnızca bir parçası olduğunu belirten Yalçın, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın asıl rakibinin Galatasaray olduğunu savundu.

Yalçın, "Fenerbahçe ve Beşiktaş birbirlerinin rakibi değil. İkisinin de rakibi Galatasaray! Bu ligde Galatasaray'ı geçersen şampiyon olursun" dedi.

"GALATASARAY'IN OYUNCULARI DAHA YUKARIDA"

Sergen Yalçın dan Fenerbahçe ye flaş tavsiye! "Birlikte olmaz..." 5

Galatasaray'ın kadro kalitesine de dikkat çeken Yalçın, "Galatasaray oyuncularına bakıyorum, bir de bugünkü maçtaki oyunculara bakıyorum, Galatasaray'ın oyuncuları daha yukarıda. Galatasaray yarışta hep olacak. Galatasaray bu ligde 3. olmaz" ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL'A ROMA UYARISI

Sergen Yalçın dan Fenerbahçe ye flaş tavsiye! "Birlikte olmaz..." 6

Sergen Yalçın, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a da dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

"İsmail Hoca'yı severim, iyi adamdır. Hocam bir an evvel sen bu takımı düzeltmeye bak. Sen bir an evvel Roma maçına odaklan. Sen bu şekilde Roma'yı falan nasıl yeneceksin?" diyen Yalçın, takımın oyununda ciddi sorunlar olduğunu söyledi.

"FENERBAHÇE'Yİ KÖTÜ OYNATAN BEŞİKTAŞ'TI"

Sergen Yalçın dan Fenerbahçe ye flaş tavsiye! "Birlikte olmaz..." 7

Derbide Fenerbahçe'nin kötü görünmesinin nedeninin Beşiktaş'ın oyunu olduğunu da belirten Yalçın, "Aslında Fenerbahçe çok kötü oynadı diyoruz ama onu kötü oynatan da Beşiktaş'tı" dedi.

AGBADOU VE OLAITAN'A ÖVGÜ

Sergen Yalçın dan Fenerbahçe ye flaş tavsiye! "Birlikte olmaz..." 8

Beşiktaş'ın oyuncularına da değinen Yalçın, Agbadou'yu siyah-beyazlıların savunmasındaki en önemli isimlerden biri olarak gösterdi.

"Beşiktaş'ta eğer bir stoper yazılacaksa o Agbadou'dur. Agbadou'yu almak için bak tam 3 ay uğraştık. 'Agbadou çöp' diye haberler çıkarttılar sezon başında. Abi siz şaka mı yapıyorsunuz ya? Agbadou, Beşiktaş tarihine gelmiş en iyi 3 stoperden bir tanesidir" diyen Yalçın, Olaitan'ın ise birden fazla pozisyonda oynayabilen özel bir futbolcu olduğunu belirtti.

Yalçın, "Olaitan hem oyunun 6 numarasını oynuyor, hem oyunun 10 numarasını oynuyor, gerekirse 9 numarasını oynuyor. Yani her bölümünü oynuyor. Ben oyuncuyu aldığımda 'bu nereden çıktı?' falan dediler. Tahmin ediyorum 2 sene içinde Junior Şampiyonlar Ligi'nde falan oynayan iyi bir takıma gider." dedi.

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Sergen Yalçın beşiktaş fenerbahçe galatasaray Mattéo Guendouzi N'Golo Kante
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