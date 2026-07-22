Acun Ilıcalı Hull City'e Vitor Pereira'nın gözdesini transfer etti!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, transfer çalışmalarına dikkat çeken bir hamleyle devam ediyor. İngiltere Premier Lig ekibi, serbest statüde bulunan Japon orta saha oyuncusu Hidemasa Morita'yı kadrosuna katmak için son aşamaya gelirken, transferin perde arkasında tanıdık bir isim öne çıktı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre 31 yaşındaki Japon futbolcu, Hull City için sağlık kontrollerini tamamladı. Sporting ile yollarını ayıran Morita'nın kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

VITOR PEREIRA'NIN ESKİ GÖZDESİ

Morita, Vitor Pereira'nın uzun süredir beğendiği oyuncular arasında yer alıyordu. Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde de Japon orta sahayı sarı-lacivertli kadroya kazandırmak istediği ancak transferin gerçekleşmediği biliniyordu. Bu kez Pereira'nın yıllardır beğendiği isim, Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City'nin yolunu tuttu.

SEZONUN 2.TRANSFERİ!

Jack Butland transferiyle dikkat çeken Hull City, yaz dönemindeki ikinci önemli hamlesini de Hidemasa Morita ile gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, serbest oyuncu statüsündeki Japon orta saha oyuncusunu kadrosuna katarak orta sahasını tecrübeli bir isimle güçlendirmeyi hedefliyor.