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CANLI | Rams Başakşehir - Inter Turku maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Temmuz 2026
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CANLI | Rams Başakşehir - Inter Turku maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Temmuz 2026

Rams Başakşehir, 22 Temmuz 2026'da evinde Inter Turku ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Juan Munuera'nın yöneteceği bu önemli maç, futbolseverler için keyifli bir mücadele vaadediyor.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Stadyum Başakşehir Fatih Terim
Hakem Juan Munuera
Rams Başakşehir Rams Başakşehir
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Inter Turku Inter Turku

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir
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