CANLI | Rams Başakşehir - Inter Turku maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Temmuz 2026
Rams Başakşehir, 22 Temmuz 2026'da evinde Inter Turku ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Juan Munuera'nın yöneteceği bu önemli maç, futbolseverler için keyifli bir mücadele vaadediyor.
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