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  4. Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya aşkını Martha Stewart belgeledi!

Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya aşkını Martha Stewart belgeledi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 11:00 | Son Güncelleme

Spor müsabakalarına olan ilgisiyle dikkat çeken Acun Ilıcalı, dün akşam gerçekleştirilen Super Bowl LIV'i yerinde izlemek üzere Amerika'ya gitti. Acun'un bu geziye yalnız çıkmadığı ise ünlü sunucu Martha Stewart'ın paylaşımı ile ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya aşkını Martha Stewart belgeledi!

Acun Ilıcalı’nın bir süredir adının anıldığı Çağla Altunkaya ile olan aşkı dünyaca ünlü yemek programı sunucusu Martha Stewart’ın bir paylaşımı ile bir kez daha belgelenmiş oldu. Geçtiğimiz yaz Acun’un sürdüğü motosikletin arkasında görülen Çağla Altunkaya bu defa onunla birlikte Amerika’ya Super Bowl finalini izlemeye gitti.

DÜNYACA ÜNLÜ İSMİN PAYLAŞIMINDA ÇIKTILAR

Acun Ilıcalı bu seyahatiyle ilgili sosyal medya hesabından bol miktarda paylaşımda bulunsa da asıl bomba, sunucu Martha Stewart’ın hesabında patladı. Ünlü sunucunun Amerikan futbolu müsabakası sırasında çektiği bir selfiede Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla’nın finali başbaşa izlemeye gittiği görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı, çağla Altunkaya, Super Bowl LIV, Martha Stewart,

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