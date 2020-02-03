Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya aşkını Martha Stewart belgeledi!

Acun Ilıcalı’nın bir süredir adının anıldığı Çağla Altunkaya ile olan aşkı dünyaca ünlü yemek programı sunucusu Martha Stewart’ın bir paylaşımı ile bir kez daha belgelenmiş oldu. Geçtiğimiz yaz Acun’un sürdüğü motosikletin arkasında görülen Çağla Altunkaya bu defa onunla birlikte Amerika’ya Super Bowl finalini izlemeye gitti.

DÜNYACA ÜNLÜ İSMİN PAYLAŞIMINDA ÇIKTILAR

Acun Ilıcalı bu seyahatiyle ilgili sosyal medya hesabından bol miktarda paylaşımda bulunsa da asıl bomba, sunucu Martha Stewart’ın hesabında patladı. Ünlü sunucunun Amerikan futbolu müsabakası sırasında çektiği bir selfiede Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla’nın finali başbaşa izlemeye gittiği görülüyor.