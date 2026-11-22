Bu sezon yeniden "Ömür Usta" dizisiyle ekranda boy gösteren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay son dönemde sosyal medyadan verdiği tariflerle de dikkatleri üzerine çekiyor.

“DOĞAÇLAMA YAPIYORUM”

50 yaşındaki ünlü oyuncunun verdiği pancar cipsi tarifi büyük beğeni topladı. Yeşilçay yoğun çalışma temposunda 3 kilo verdiğini açıklamasının ardından sağlıklı beslendiğini de şu sözlerle ifade etti:

"Çok yoğun çalıştığım için üç kilo verdim. Diyet miyet yok, çalışma var. Tamamen doğaçlama yapıyorum. Tepsiyi yağlıyorum. Dizi izlerken sağlıklı bir şeyler yemek istiyorum."