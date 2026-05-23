Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City tarih yazdı! Premier Lig'e yükseldi

İngiltere Championship play-off finalinde Premier Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek olan tarihi Hull City - Middlesbrough mücadelesinde Hull City galip gelerek Premier Lig'e yükseldi.

Burak Kavuncu

Londra'nın efsanevi mabedi Wembley Stadyumu'nda tam anlamıyla bir futbol şölenine sahne oldu. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City finalde Middlesbrough'u son dakikalarda Oliver McBurnie'nin attığı golle 1-0 geçerek İngiltere Premier Lig'e yükseldi.

İngiliz futbolunun kalbinin attığı Londra’nın efsanevi mabedi Wembley Stadyumu, Türk futbol ve medya tarihine de geçecek asrın zaferine sahne oldu. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Championship play-off finalinde Middlesbrough engelini aşarak adını dünyanın en prestijli ligine yazdırdı.

KAYSERİ'DEN LONDRA'YA BİR HİKAYE! SERGEJ JAKIROVIC 365 GÜNDE PREMIER LİG'E KURULDU!

Futbol tarihinin en sıra dışı küllerinden doğma hikayelerinden biri, Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City’nin Premier Lig vizesi almasıyla efsanevi Wembley Stadyumu'nda yazıldı. Tam bir yıl önce, 8 Haziran 2025’te Süper Lig ekibi Kayserispor ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen ve Türkiye kariyeri büyük bir hüsranla noktalanan Hırvat teknik adam Sergej Jakirovic, futbol dünyasını şaşkına çeviren bir rehabilitasyon sürecine imza attı.

Acun Ilıcalı’nın seçimi sonrası Hull City’nin dümenine geçen ve Ada futboluna kısa sürede damga vuran tecrübeli çalıştırıcı, tam 1 yıl sonra bugün, 23 Mayıs 2026’da takımını dünyanın en prestijli ve en zengin ligine taşıyarak adeta bir Hollywood filmine taş çıkarttı; böylece sadece 365 gün önce işsiz kaldığı yeşil sahalara, önümüzdeki sezon muazzam bir geri dönüş gerçekleştirdi.

WEMBLEY'DE TARİHİ GÜN: REKOR SEYİRCİ FUTBOL DÜNYASINI BÜYÜLEDİ!

İngiltere Championship play-off finalinde Premier Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek olan tarihi Hull City - Middlesbrough mücadelesi, Londra'nın efsanevi mabedi Wembley Stadyumu'nda tam anlamıyla bir futbol şölenine sahne oldu. Yaklaşık 200 milyon sterlinlik dev gelirin sahibi olmak için yeşil sahaya çıkan iki ekibin dev randevusunda, tribünleri dolduran 84 bin 506 biletli futbolsever turnuva tarihine geçecek muazzam bir atmosfer oluşturdu.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City taraftarları ile Middlesbrough sevdalılarının Wembley’i adeta hıncahınç doldurduğu bu unutulmaz kapışma, İngiliz futbolunun sadece Premier Lig’den ibaret olmadığını ve alt liglerdeki tutkunun hangi devasa boyutlara ulaşabileceğini tüm dünyaya bir kez daha kanıtladı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI!

Acun Ilıcalı, maç sonu gözyaşlarına hakim olamadı

FENERBAHÇE'DEN TEBRİK GELDİ!

