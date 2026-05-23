Otoriteler şans tanımadı ama onlar gol bile yemedi! Hull City 90+5'te destan yazdı!

İngiliz futbol tarihinin en kaotik, en dramatik ve en masalsı geri dönüş hikayesi Londra’nın efsanevi mabedi Wembley’de yazıldı. Otoritelerin küme düşme adayı olarak gördüğü, transfer yasaklarıyla boğuşan Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City, play-off finalinde uzatmanın son saniyesinde bulduğu golle Middlesbrough’yu mat ederek adını Premier Lig’e yazdırdı.

İşte futbolda ezberleri bozan, gözyaşlarının sel olduğu o tarihi rüyanın ve 300 milyon Euro’luk zaferin perde arkası...

ELEŞTİRENLERİ MAT ETTİLER, KASAYI DOLDURDULAR: İŞTE HULL CITY’NİN DUYGU DOLU PREMIER LİG ÖYKÜSÜ!

İngiltere'de "dünyanın en pahalı maçı" olarak adlandırılan Championship play-off finali, Türk futbol ve medya tarihine altın harflerle geçecek bir zafere sahne oldu. Wembley Stadyumu'nda 84 bin 506 biletli seyircinin önünde oynanan Hull City - Middlesbrough randevusunda, taktiksel bir başyapıt sergileyen Sergej Jakirović'in öğrencileri rüyayı gerçeğe dönüştürdü.

Sezon başında küme düşmemeye oynayacağı tahmin edilen Hull City, normal sezonu play-off hattında bitirdikten sonra eleme turlarında adeta bir savunma duvarı ördü. Yarı final ve final dahil play-off'ta oynadığı 3 maçta da kalesini gole kapatan Hull City, İskoç forveti Oli McBurnie'nin uzatmalardaki golüyle adını milyarderler kulübüne, yani Premier Lig'e yazdırdı.

ACUN ILICALI: "BU KADAR DUAYA RAKİP DAYANMAZDI, BÖYLE BİR GURURU HİÇ YAŞAMADIM!"

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya inen ve büyük bir duygu patlaması yaşayan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, zaferin ardından gözleri dolarak içini döktü:

"Çok emeğimiz var. Büyük bir mutluluk. Ülkemizden de çok mesaj aldık, Türkiye'de herkes bizim için dua etti. Bu kadar duaya rakip dayanmazdı zaten! Çok mutluyum. Ağlamadım ama çok duygulandım, bunu kabul ediyorum. Böyle bir gururu hayatımda hiç yaşamadım, benim için bir ilk."

ANADOLU’NUN DÜŞME HATTINDAN PREMIER LİG PODYUMUNA! SERGEJ JAKIROVIC’İN TARİHİ SIRA DIŞI KARİYER SIÇRAMASI...

Hull City’nin Premier Lig vizesi almasıyla tamamlanan bu büyüleyici peri masalının taktik dehası, şüphesiz Bosna Hersekli teknik adam Sergej Jakirović'ten başkası değildi. Deneyimli çalıştırıcının son iki yılı, dünya futbol tarihinin en sıra dışı ve en görkemli kariyer sıçramalarından birini tüm çıplaklığıyla özetliyor. Henüz 2024/25 sezonunda Türkiye Süper Ligi'nde düşme hattında adeta can çekişen Kayserispor'u büyük fedakarlıklarla ligde tutmayı başaran Jakirovic, bir sonraki sezon radikal bir kararla Ada futboluna adım attı.

İngiltere'de bir önceki yıl ligde kalma mücadelesi veren Hull City'yi devralan ve otoritelerin şans tanımadığı takımı 2025/26 sezonu sonunda muazzam bir taktiksel başyapıtla Premier Lig'e çıkaran başarılı hoca, küllerinden doğma hikayesini zirvede tamamladı. Kayseri'de ateşten gömlek giyen Bosnalı teknik adam, artık 2026/27 sezonundan itibaren resmen bir Premier Lig hocası olarak yeşil sahalarda Pep Guardiola, Mikel Arteta ve Arne Slot gibi dünya devlerinin yeni ve en dişli rakibi olmaya hazırlanıyor.

"İNANAMIYORUM, BAŞARDIK!"

Maçın ardından adeta şokta olduğunu belirten teknik direktör Sergej Jakirovic, taktiksel değişimi ve 90+5'te galibiyeti getiren İskoç golcüsü Oli McBurnie ile olan özel anlaşmasını şu sözlerle anlattı:

"İnanılmaz bir duygu, gözlerime inanamıyorum. Çok zorlandık ama başardık! Maçtan önce de söylediğim gibi, Middlesbrough topu kendisinde tutmaktan büyük keyif alan bir takım. Tamam, çok net fırsatlar yakalayamadılar ama 15. dakikadan sonra dizilişimizi değiştirdik. Matt Crooks, forvette Oli McBurnie'ye yardım etmeye çalıştı ve bu hamle maçı kilitledi. Oli'nin son saniyedeki golü çok iyiydi. Oli bu tür stresli ve büyük maçları oynamayı çok seviyor.

Sezon başında onunla minimum 15 gol atacağı konusunda bir anlaşma yapmıştık ve sözünü tuttu. Normal sezon en kötüsüydü, sonra tamamen yeni bir turnuvaya (play-off) başladık. Bu bir baskı meselesiydi çünkü her şeyi düzeltmek için tek şansınız vardı. Çok yoğun ve inanılmaz zor bir ligden alnımızın akıyla çıktık!"

215 MİLYON STERLİN'LİK DEV GELİR!

Play-off finalini kazanan Hull City, Premier Lig' yükselme başarısı olarak minimum 215 milyon sterlinlik bir ödülün sahibi oldu. Hull, dört sezon boyunca 6,7 milyar sterlin değerindeki yerel televizyon yayın haklarından da pay alacak. Wembley'de kazanan takımlar ayrıca merkezi ticari ücretler, tesis ücretleri ve başarı ödemeleri de alacaklar.