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Acun Ilıcalı O Ses Türkiye Yılbaşı programında bu sefer ezber bozdu! Jüri oldu, oynadı! "Adam düğününde bile oynamamıştı"

29.12.2023 07:12 | Son Güncelleme:
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Her yılbaşının gelenekselleşen programlarından O Ses Türkiye Yılbaşı yine yeni yıla sayılı günler kala sızan görüntüleriyle gündemde. Bu yıl jüride Hadise olmazken Acun Ilıcalı'nın jüride olması ve müzik çaldığı anlarda oynaması sosyal medyanın diline düştü.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına dair ilk görüntüler yine sızdı. Bu yılbaşı gecesi Beyaz Show’u yapma fikrinden vazgeçen Beyaz, bir sürpriz yapacak ve Acun Ilıcalı’nın yerine fenomen yarışmayı sunacak.

Acun Ilıcalı da Beyaz’ın yerine jüri koltuğunda oturacak. Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş de jüride yer alırken Hadise ise artık jüride yok...

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Sosyal medyada çekimlerden görüntüler gündeme geldi. Acun Ilıcalı'nın jüri koltuğunda kamera kendisine yaklaşınca müziğe eşlik etme çabası dile düştü.

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Acun Ilıcalı'nın o hallerine "Zorla mekana götürülünce ben", "Ya adam düğününde bile oynamamıştı", "Zorla annemle düğüne gitmişimdir" yorumları yağdı.

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O Ses Türkiye Acun Ilıcalı ele gecesi
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