Acun Ilıcalı O Ses Türkiye Yılbaşı programında bu sefer ezber bozdu! Jüri oldu, oynadı! "Adam düğününde bile oynamamıştı"

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına dair ilk görüntüler yine sızdı. Bu yılbaşı gecesi Beyaz Show’u yapma fikrinden vazgeçen Beyaz, bir sürpriz yapacak ve Acun Ilıcalı’nın yerine fenomen yarışmayı sunacak.

Acun Ilıcalı da Beyaz’ın yerine jüri koltuğunda oturacak. Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş de jüride yer alırken Hadise ise artık jüride yok...

Sosyal medyada çekimlerden görüntüler gündeme geldi. Acun Ilıcalı'nın jüri koltuğunda kamera kendisine yaklaşınca müziğe eşlik etme çabası dile düştü.

Acun Ilıcalı'nın o hallerine "Zorla mekana götürülünce ben", "Ya adam düğününde bile oynamamıştı", "Zorla annemle düğüne gitmişimdir" yorumları yağdı.







