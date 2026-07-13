Dilan Çıtak, Manifest'i hedef aldı! Ağır sözler

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak yayınladığı bir video ile Manifest grubunu hedef aldı. Sert sözler kullanan Çıtak, Manifest'in milyonlarca lira para kazandığını ve bunun halka dönüşü olmadığını savundu.

"OLMAYAN KONSERLERİMLE BARINAKLARA YARDIM ETMEYE ÇALIŞIYORUM"

Çıtak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Bir kız grubunun konserine gidiyor. Bu kızlar çok yetenekli ama bir hayır işleyin ya. Ben şu an delicesine konsere gitmeyerek barınaklara, yardıma muhtaç kedilere yardım etmeye çalışıyorum, olmayan konserlerimle.

"BU HALKA DÖNÜŞ SAĞLADIKLARINI GÖRMÜYORUM"

Biz bu insanlara milyonlar kazandırarak hiçbir şekilde bu halka bir dönüş sağladıklarını görmüyorum. Siz gidin o insanların konserine ağzınızın suyu aka aka k.çlarını izlemeye devam edin"