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Dilan Çıtak, Manifest'i hedef aldı! Ağır sözler

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak yayınladığı bir video ile sert ifadeler kullanarak Manifest grubunu hedef aldı. Kendisinin olmayan konserlerle barınaklara yardım ettiğini söyleten Çıtak, Manifest'in milyonlar kazandığını fakat bunun halka hiçbir dönüşü olmadığını iddia etti.

Dilan Çıtak, Manifest'i hedef aldı! Ağır sözler
Melih Kadir Yılmaz

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak yayınladığı bir video ile Manifest grubunu hedef aldı. Sert sözler kullanan Çıtak, Manifest'in milyonlarca lira para kazandığını ve bunun halka dönüşü olmadığını savundu.

Dilan Çıtak, Manifest i hedef aldı! Ağır sözler 1

"OLMAYAN KONSERLERİMLE BARINAKLARA YARDIM ETMEYE ÇALIŞIYORUM"

Çıtak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bir kız grubunun konserine gidiyor. Bu kızlar çok yetenekli ama bir hayır işleyin ya. Ben şu an delicesine konsere gitmeyerek barınaklara, yardıma muhtaç kedilere yardım etmeye çalışıyorum, olmayan konserlerimle.

Dilan Çıtak, Manifest i hedef aldı! Ağır sözler 2

"BU HALKA DÖNÜŞ SAĞLADIKLARINI GÖRMÜYORUM"

Biz bu insanlara milyonlar kazandırarak hiçbir şekilde bu halka bir dönüş sağladıklarını görmüyorum. Siz gidin o insanların konserine ağzınızın suyu aka aka k.çlarını izlemeye devam edin"

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak
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