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SON DAKİKA | Gözaltındaki Haluk Levent'ten açıklama: "Asıl bombayı bekleyin"

AHBAP Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan sanatçı Haluk Levent'ten açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Sevgili dostlarım, Asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz." dedi.

Devrim Karadağ

Son dakika: AHBAP Derneği soruşturması kapsamında gözaltına altına alınan Haluk Levent'in açıklaması şöyle:

"ÖNCEKİ AKŞAM İÇİŞLERİ ABKAN YARDIMCISINA MESAJ ATTIM"

— Sevgili dostlarım, Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum.

— Dedim ki: "Sayın Bakanım, benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin; deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin."

— Biliyorum, bu bombardıman altında gerçeği açığa çıkarmak güç ve zaman alacak ama netice olarak haklılığımız tescillenecek.

"ASIL BOMBAYI BEKLEYİN"

— Sevgili dostlarım, Asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız.

"AHBAP TAMAMEN KONU DIŞIDIR"

— Tekrar belirteyim: Kişisel borç-alacak ilişkilerimde Ahbap tamamen konu dışıdır. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Zaman her şeyi gösterecek.

SON DAKİKA | Gözaltındaki Haluk Levent ten açıklama: "Asıl bombayı bekleyin" 1

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