SON DAKİKA | Gözaltındaki Haluk Levent'ten açıklama: "Asıl bombayı bekleyin"

Son dakika: AHBAP Derneği soruşturması kapsamında gözaltına altına alınan Haluk Levent'in açıklaması şöyle:

"ÖNCEKİ AKŞAM İÇİŞLERİ ABKAN YARDIMCISINA MESAJ ATTIM"

— Sevgili dostlarım, Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum.

— Dedim ki: "Sayın Bakanım, benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin; deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin."

— Biliyorum, bu bombardıman altında gerçeği açığa çıkarmak güç ve zaman alacak ama netice olarak haklılığımız tescillenecek.

"ASIL BOMBAYI BEKLEYİN"

— Sevgili dostlarım, Asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız.

"AHBAP TAMAMEN KONU DIŞIDIR"

— Tekrar belirteyim: Kişisel borç-alacak ilişkilerimde Ahbap tamamen konu dışıdır. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Zaman her şeyi gösterecek.