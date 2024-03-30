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Acun Ilıcalı Saba Tümer'e 'Hayatım skandallarla geçti' diyerek anlattı! O Ses Türkiye Yılbaşına Hasan Doğru yerine bakın kimi çağırmış! 'Tv8'de çıkan imam...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.03.2024 09:33
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı yakın arkadaşı Saba Tümer'in YouTube programı Kimseye Anlatmadıklarımı Anlatıyorum'a konuk oldu. Özel hayatı ve iş hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Ilıcalı 'Hayatım skandallarla geçti' diyerek öyle bir anısını anlattı ki duyanlar inanamadı. Acun Ilıcalı'nın Tv8 imamı ile anısı herkesi kahkahaya boğdu.

Acun Ilıcalı Saba Tümer'e 'Hayatım skandallarla geçti' diyerek anlattı! O Ses Türkiye Yılbaşına Hasan Doğru yerine bakın kimi çağırmış! 'Tv8'de çıkan imam...'

Kahkahalarıyla adından söz ettiren Saba Tümer YouTube'da Kimseye Anlatmadıklarımı Anlatıyorum adından bir programa başladı. Programın ilk konuğu ise ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı oldu.

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Özel hayatı ve iş hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Ilıcalı bir anısı ile herkesi kahkahaya boğdu. 'Benim hayatım rezil olmakla geçti' diyen Ilıcalı 'Ben muhabbet edip üçüncü dakika tanımadığım insanlar oldu. Arkadaşım zannedip konuşuyorum üçüncü dakika... Ya benim başıma neler geldi bu insan tanımamaktan' dedi.

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Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti; ''Bir gün hiç unutmuyorum. O Ses Türkiye Hasan var şampiyon olmuştu. Bir gün bir statta Hasan'ı gördüm. O Ses'in de yıldızlarını yılbaşında çıkarma kararı aldık. Gördüm statda milli maç. Dedim 'Ne yapıyorsun? Yılbaşında beraberiz. 'Ne yapacağız?' diye sordu.

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Dedim ne yapacaksın şarkı söyleyeceksin. 'Kim söyleyecek abi?' dedi. Sen söyleyeceksin kim söyleyecek sakın program yapma arayacaklar seni dedim.

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'BİZİM KANALDA ÇIKAN İMAM...'

Sonra Esat geldi kiminle konuştuğumu sordu. O Ses Hasan'la konuştuğumu söyledim. Bana nerede olduğunu sordu. Uzaktan gösterince onun Hasan olmadığını söyledi. Konuştuğum kişinin de ramazanda bizim kanalda çıkan imam arkadaş olduğunu söyledi''

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Acun Ilıcalı'nın bu anlattıkları karşısında çok şaşıran Saba Tümer 'İnanmıyorum sana' dedi. Ilıcalı'da 'Hayatım skandallarla geçti' diyerek yanıt verdi.

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Acun Ilıcalı Saba Tümer ele aktan
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