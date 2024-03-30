Bomba iddia... Finali öne çekildi! Ömer dizisinin final tarihi belli oldu

OGM Pictures’ın pazartesi akşamları seyirciyle buluşan dizisi Ömer’in final tarihiyle ilgili kulislerde bomba bir iddia gündeme geldi.

“Ömer” dizisinin sezon sonunda ekrana veda edeceği iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ömer dizisinin final tarihinin planlanan tarihten öne çekildiği de iddia edildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin erken final yapacağı söyleniyor.

TARİH BELLİ OLDU

Başlıca rollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar’ın paylaşacağı dizinin son olarak 49. bölümü ekrana gelmişti.

Bayramda bir bölüm ara verecek olan dizinin eğer yeni bir gelişme olmazsa 6 Mayıs’ta yayınlanacak 54. Bölümünde final yapacağı konuşuluyor.