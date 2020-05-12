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Acun Ilıcalı Türkiye'ye dönüyor mu? Açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 10:10 | Son Güncelleme

Program çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı ve Survivor ekibi, THY'ye ait uçakla İstanbul'a döndükten sonra Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta 14 gün gözetim altında tutulacağı iddia edilmişti. Acun Ilıcalı'dan çıkan haberlere açıklama geldi.

Acun Ilıcalı Türkiye'ye dönüyor mu? Açıklama geldi

AA'dan geçen habere göre, Survivor 2020 yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı ve ekibin bir kısmı, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla 14 Mayıs'ta İstanbul'a gelecek ve Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda 14 gün karantinada tutulacağı iddia edilmişti.

Acun Ilıcalı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, Survivor'dan elenen yarışmacılar, program ekibinin bir kısmı ve bölgedeki Türkler, yarın Türkiye'ye dönmek üzere yola çıkacak.

ACUN ILICALI DÖNMÜYOR

Acun Ilıcalı ise Türkiye’ye dönmeyecek ve Dominik’te kalmaya devam edecek.

EKİBİ İSTANBUL'A GELECEK

Yurt dışından yapılan tahliyeler kapsamında Ilıcalı ve ekibi de Türkiye'ye dönüyor. "Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Survivor ekibi ile bölgedeki vatandaşları tahliye edecek THY uçağı, 14 Mayıs'ta İstanbul'a iniş yapacak.

KYK YURDUNDA 14 GÜN KALACAKLAR

Dominik Cumhuriyeti'nden tahliyesi planlanan yaklaşık 250 Türk vatandaşı KYK yurtlarında 14 gün gözlem altında tutulduktan sonra Kovid-19 bulgusuna rastlanmaması durumunda evlerine uğurlanacak.

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Acun kabul etmiş mi bay ukela
Survivor bitmesin
özel uçağın var thy ile geliyorsun.
@mehmet_yasar_b3 yok acunun bilet parasını atatürk ödemiş :D
O kadar yardim etti yaa thy de onun sayilir
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