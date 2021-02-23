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Ada Hastanesinden uzaktan eğitime destek

23.02.2021 14:59 | Son Güncelleme:
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Ada Hastanesinden uzaktan eğitime destek

Özel Giresun Ada Hastanesi Başhekimi Dr.

Özel Giresun Ada Hastanesi Başhekimi Dr. Cenap Damcı, il Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu’nu ziyaret ederek Ada Hastanesi olarak ihtiyaç sahibi Giresunlu öğrencilere ulaştırılmak üzere 100 tablet bilgisayarı hediye etti.
Ziyarette açıklamada bulunan Dr. Cenap Damcı “Giresun Ada Hastanesi olarak 12 yıldan bu yana ilimiz ve çevre illere kaliteli hizmet vermeye devam etmekte olduklarını ve aynı zamanda Giresun’da çeşitli kurumlara da destekte bulunduklarını söyledi. Dr. Damcı sözlerine 2020 yılının ülkemiz ve ilimiz için de oldukça zor geçtiğini, okulların kapanması sonucunda tüm eğitim sisteminin online eğitime dönüştüğünü ve bunun sonucunda da evlerde ihtiyaç sahibi olan öğrencilerin eğitim almakta zorlandıklarının altını çizerek eğitim sorununun en önemli konu olduğunu ve bu anlamda üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.
Dr. Damcı’ya Milli Eğitim Bakanlığı adına teşekkürlerini sunan Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu ise; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden yapılan sıralama doğrultusunda ihtiyaç sahibi olan Giresunlu çocuklarımıza Özel Giresun Ada Hastanesi tarafından hediye edilen 100 adet tablet bilgisayar için teşekkürlerini sunduklarını ve 100 tabletin ihtiyaç sahibi öğrencilere en kısa sürede ulaştıracaklarını açıkladı. 100 tablet bilgisayarın 50 adetinin Giresun İlçelerindeki, diğer 50 adetinin de merkezdeki öğrencilere verileceğini söyledi.

Ada Hastanesinden uzaktan eğitime destek

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