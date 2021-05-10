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Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz, Kastamonu Valisi Çakır'ı ziyaret etti

10.05.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz, Kastamonu Valisi Çakır'ı ziyaret etti

Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Kastamonu Valisi Avni Çakır'ı ziyaret etti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın cenaze töreni için Taşköprü ilçesine gelen Bakan Yardımcısı Yılmaz, törene katıldıktan sonra makamında ziyaret ettiği Vali Çakır ile görüştü.

Yılmaz'a ziyareti sırasında, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun ve İdare Mahkemesi Başkanı Mahmut Taşçı eşlik etti.

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