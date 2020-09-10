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Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz, Vali Gürel ile görüştü

KARABÜK HABERLERİ  | 10.09.2020 15:33 | Son Güncelleme

Bir dizi ziyaretler için Karabük’e gelen Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Vali Fuat Gürel’i ziyaret etti.Ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz beraberinde İç Denetim Hâkimi Mehmet Yılmaz ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak ile birlikte Vali Fuat Gürel’i ziyaret etti.

Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz, Vali Gürel ile görüştü

Bir dizi ziyaretler için Karabük’e gelen Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Vali Fuat Gürel’i ziyaret etti.
Ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz beraberinde İç Denetim Hâkimi Mehmet Yılmaz ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak ile birlikte Vali Fuat Gürel’i ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri imzalayan Bakan Yardımcısı Yılmaz daha sonra Valilik Makamına geçerek Vali Fuat Gürel ile bir süre görüştü.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Gürel, Bakan Yardımcısı Yılmaz’a nazik ziyareti için teşekkür etti.

Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz, Vali Gürel ile görüştü

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