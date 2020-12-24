Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, Gazi şehrin 99 yıl önce emperyalist güçlerin orduları tarafından kuşatıldığında, "Antep düşman süngüsüne boyun eğmez. Ölürsek şehidiz, kalırsak gazi" diyerek işgale kahramanca direndiğini ifade etti.

Aziz milletin tarihin her döneminde hürriyeti, bağımsızlığı ve geleceği için canını ortaya koymakta asla tereddüt etmediğini, bu mukaddes vatana göz diken emperyalistlere, işgalcilere, darbecilere ya da hainlere diz çöktürdüğünü tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Gül, Milli Mücadele tarihinin dönüm noktalarından biri olan bu anlamlı günde kahraman ecdadın şükranla yad edildiğinin altını çizdi.

Gül, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın her birine rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Bizim için, bu kutlu şehre gazi unvanını kazandıran Şehit Kamil, Şahin Bey, Karayılan ve tüm şehitlerimiz birer kahramanlık abidesi, vatan, bayrak ve ezan için gösterdikleri fedakarlık ve direniş ruhu da daima taşımaktan onur duyacağımız kutlu bir mirastır.