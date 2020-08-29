YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den "Doğu Akdeniz" açıklaması:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den "Doğu Akdeniz" açıklaması:

GAZİANTEP HABERLERİ  | 29.08.2020 12:48 | Son Güncelleme

"Biz bu ülkenin menfaatini havada, karada, denizde nerede olursa olsun, bedeli ne olursa olsun korumaya devam edeceğiz, bundan kimsenin kuşkusu olmasın" - "Bu ülkenin verilecek hiçbir çakıl taşı olmadığı gibi, mavi vatanda da verilecek bir damla suyumuz yoktur" - "Doğu Akdeniz'de yürütülmeye çalışılan hukuk dışı hiçbir eylem ve anlaşma geçerli değildir"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Biz bu ülkenin menfaatini havada, karada, denizde nerede olursa olsun, bedeli ne olursa olsun korumaya devam edeceğiz, bundan kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

Gül, Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir düğün salonu bahçesinde gerçekleştirilen AK Parti Nizip 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Burada konuşan Gül, dün Hakkari'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın için Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diledi.

İçerisinde bulunulan muharrem ayının bolluk ve bereket ayı olduğunu dile getiren Gül, "Şehitlerin efendisi Hazreti Hüseyin'i ve tüm şehitleri rahmetle yad ediyorum. Ehlibeyt yolumuzdur, Hazreti Hüseyin'in yolu yolumuzdur ve kıyamete kadar bu coğrafyada daima bu coğrafyanın sahipleri Hazreti Hüseyin'in yolundan gidecektir, Yezid'in yolundan gitmeyecektir. Yezid siyaseti ve anlayışına karşı çıkmaya devam edeceğiz, Hazreti Hüseyin ve ehlibeytin yolunda olmaya devam edeceğiz millet olarak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu günlere kolay gelmediğini ve bağımsızlık yolunda bazı bedellerin ödendiğini söyleyen Gül, bu yolda mücadele eden herkese minnet duyduklarını kaydetti.

Gül, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Karadeniz'deki gaz rezervinin herkese hayırlı olmasını diledi.

Söz konusu keşif sonrası millet olarak heyecanlandıklarını belirten Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu keşif karşısında millet olarak hepimiz heyecanlandık, gurur duyduk ve sevindik. Ama bir baktık ki buna üzülenler, adeta rahatsız olanlar var. Bu milletin kaynakları artacak diye, cebine daha fazla ekmek ve para girecek diye, doğalgaz faturası azalacak diye, bu millet için bu memleket için sevinmeyenleri gerçekten Allah'a havale ediyorum. Ama çok şükür bunların sayısı fazla değil. Milletimiz her şeyi görüyor ve farkında. Bu az sayıda olan kişileri de zamanı geldiğinde bu millet sandıkta rehabilite edecektir, hiç merakınız olmasın. Allah hiç kimseyi bu ülkenin menfaatine olan bu duruma üzülecek hale düşürmesin. Çok acı bir tablodur. Bizim derdimiz partinin yükselmesi ve particilik değil, bizim derdimiz memleket sevdasıdır, büyük Türkiye sevdasıdır."

- "Mavi vatanda verilecek bir damla suyumuz yoktur"

Gül, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hak ve menfaatleri neyi gerektiriyorsa o konuda asla taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Bu konuda kararlı olduklarını ve bunun hiç kimse tarafından engellenemez olduğunu vurgulayan Gül, şunları söyledi:

"Biz bu ülkenin menfaatini havada, karada, denizde nerede olursa olsun, bedeli ne olursa olsun korumaya devam edeceğiz, bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Bugün Doğu Akdeniz meselesi de hükumet ve devlet olarak öncelikle üzerinde durduğumuz bir konudur. Türkiye en uzun kıyı şeridi olan bir ülkedir ve burada hiçbir hakkımızı asla ve asla zayi etmeyeceğiz. Bu ülkenin verilecek hiçbir çakıl taşı olmadığı gibi, mavi vatanda da verilecek bir damla suyumuz yoktur. Doğu Akdeniz'de yürütülmeye çalışılan hukuk dışı hiçbir eylem ve anlaşma geçerli değildir. Uluslararası hukuk neyi diyorsa, bu hukukun birliğini ve milletimizin menfaatini korumaya devam edeceğiz. Hiçbir beşeri güç, bizim bu anlamda çabalarımızı engelleyemeyecek. Ülkemizin tüm meşru haklarını korumaya devam edeceğiz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyorYer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyor
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli
Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Kartal Belediyesinden personele ‘Psikososyal Destek Eğitimi’
Kartal Belediyesinden personele ‘Psikososyal Destek Eğitimi’
Altayspor ile Bandırmaspor hazırlık maçı yaptı
Altayspor ile Bandırmaspor hazırlık maçı yaptı
Başkan Şerifoğulları, “Attığımız her adımla şehrimizi ihtiyaçlar doğrultusunda yarınlara hazırlıyoruz”
Başkan Şerifoğulları, “Attığımız her adımla şehrimizi ihtiyaçlar doğrultusunda yarınlara hazırlıyoruz”
Elazığ’da yangın, çevreyi dumanlar sardı
Elazığ’da yangın, çevreyi dumanlar sardı

Gaziantep Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:27
Sabah
05:52
Öğle
12:36
İkindi
16:16
Akşam
19:11
Yatsı
20:30

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Asay Eczanesi
Sehitkamil
Can Birecik Eczanesi
Sehitkamil
Gazikent Şifa Eczanesi
Sehitkamil
Gülten Eczanesi
Sehitkamil
Osmanlı Eczanesi
Sehitkamil
Özmen Eczanesi
Sehitkamil
Begül Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Gaziantep’te korona virüs denetimi
Gaziantep’te korona virüs denetimi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
GÜNCELLEME - Gaziantep'te yeni doğan bebeğin hastanede karıştığı iddiası
GÜNCELLEME - Gaziantep'te yeni doğan bebeğin hastanede karıştığı iddiası
"Anneye Süt Bebeğe Can Projesi"
"Anneye Süt Bebeğe Can Projesi"
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.