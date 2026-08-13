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Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Fenerbahçe otobüsü saldırısı açıklaması! "4 kişi yakalandı, 1 kişi firari..."

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2015 yılında Fenerbahçe takım otobüsüne düzenlenen silahlı saldırı soruşturmasında sıcak gelişmeyi duyurdu. Bakan Gürlek, HTS kayıtları ve eylemde kullanılan tüfeğin ele geçirilmesiyle başlatılan operasyonda 4 şüphelinin yakalandığını, 1 kişinin ise arandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Fenerbahçe otobüsü saldırısı açıklaması! "4 kişi yakalandı, 1 kişi firari..."
Emre Şen

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon'da katıldığı AK Parti 25. Yıl Teşkilat Buluşması Programı'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak Türk futbolunun en karanlık olaylarından biri olan Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanması soruşturmasına dair kritik bilgiler verdi.

5 ŞÜPHELİDEN 4'Ü YAKALANDI

Saldırının Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan özel birim tarafından yakından takip edildiğini belirten Bakan Gürlek, "4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne karşı silahlı bir eylem yapılmıştı. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Bürosunu kurduğumuzda arkadaşlarımız bu dosyayı özel olarak çalışıyordu. Yeni ayrıntılar yakalandı, Trabzon Başsavcılığımız da yeni deliller buldu. 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti; 4 kişi yakalandı, 1 kişi ise firari durumda." dedi.

SİLAH VE HTS KAYITLARI ELE VERDİ

Soruşturma sürecinin Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü ifade eden Gürlek, operasyonun teknik detaylarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Burada soruşturma yapma yetkisi Başsavcılığa ait. Tutuklamaya sevk veya gözaltı sürelerine ilişkin adli süreç devam ediyor. Özellikle yeni deliller, HTS baz istasyonu kayıtları, eylemde kullanılan tüfeğin en son yakalanması ve benzeri sebeplerden dolayı Başsavcılıkça bu operasyon düğmesine basıldı."

FAİLİ MEÇHUL SUÇLARLA MÜCADELE VURGUSU

Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Bürosu'nun titiz bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Bakan Gürlek, kararlılık mesajı vererek, "Bu operasyon, büromuzun yürüttüğü kapsamlı bir çalışmanın ürünüdür. Faili meçhul kalan tüm dosyaların aydınlatılması konusundaki kararlı mücadelemiz kesintisiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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