Icardi için sürpriz hamle! Yıldız oyuncu geri dönüyor: İşte yeni adresi

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına hız verdi. İtalyan temsilcisinin forvet arayışında gündeme gelen son isim ise Galatasaray ile yollarını ayıran Mauro Icardi oldu.

İLK TEMAS KURULDU

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Lazio Sportif Direktörü Fabiani, Arjantinli golcünün geleceğiyle ilgili ilk teması kurdu. Başkent ekibinin, bonservisi elinde bulunan Icardi'nin kariyerine ilişkin planlarını ve Lazio'ya transfer konusundaki yaklaşımını öğrenmek istediği aktarıldı.

TEK ENGEL MAAŞ

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu statüsüne geçen Icardi'nin Lazio'ya transferinin bazı zorlukları beraberinde getirebileceği belirtildi. Arjantinli yıldızın yüksek maaş talebinin, taraflar arasındaki görüşmelerde en önemli sorunlardan biri olabileceği ifade edildi.

Icardi'nin kariyerinin bundan sonraki bölümünde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımın formasını giymek istediği de öne sürüldü. Lazio'nun ise Avrupa hedeflerini kullanarak deneyimli golcüyü ikna etmeye çalışacağı kaydedildi.