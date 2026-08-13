SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Icardi için sürpriz hamle! Yıldız oyuncu geri dönüyor: İşte yeni adresi

Lazio, yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek için Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'yi gündemine aldı. İtalyan ekibinin Sportif Direktörü Fabiani, bonservisi elinde bulunan yıldız golcüyle ilk teması kurarken, yüksek maaş beklentisi transferdeki en büyük engel olarak öne çıktı.

Icardi için sürpriz hamle! Yıldız oyuncu geri dönüyor: İşte yeni adresi
Cevdet Berker İşleyen

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına hız verdi. İtalyan temsilcisinin forvet arayışında gündeme gelen son isim ise Galatasaray ile yollarını ayıran Mauro Icardi oldu.

İLK TEMAS KURULDU

Icardi için sürpriz hamle! Yıldız oyuncu geri dönüyor: İşte yeni adresi 1

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Lazio Sportif Direktörü Fabiani, Arjantinli golcünün geleceğiyle ilgili ilk teması kurdu. Başkent ekibinin, bonservisi elinde bulunan Icardi'nin kariyerine ilişkin planlarını ve Lazio'ya transfer konusundaki yaklaşımını öğrenmek istediği aktarıldı.

TEK ENGEL MAAŞ

Icardi için sürpriz hamle! Yıldız oyuncu geri dönüyor: İşte yeni adresi 2

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu statüsüne geçen Icardi'nin Lazio'ya transferinin bazı zorlukları beraberinde getirebileceği belirtildi. Arjantinli yıldızın yüksek maaş talebinin, taraflar arasındaki görüşmelerde en önemli sorunlardan biri olabileceği ifade edildi.

Icardi'nin kariyerinin bundan sonraki bölümünde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımın formasını giymek istediği de öne sürüldü. Lazio'nun ise Avrupa hedeflerini kullanarak deneyimli golcüyü ikna etmeye çalışacağı kaydedildi.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper Lig'e yıldız yağdı! Transferler sonrası şampiyonluk oranları belli oldu: G.Saray ve F.Bahçe...Süper Lig'e yıldız yağdı! Transferler sonrası şampiyonluk oranları belli oldu: G.Saray ve F.Bahçe...
İtalyan oyuncu Gabriele Guarino: "Samsunspor için mücadele etmeye hazırım"İtalyan oyuncu Gabriele Guarino: "Samsunspor için mücadele etmeye hazırım"
Anahtar Kelimeler:
transfer Serie A İtalya son dakika galatasaray icardi lazio
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Binlerce kişi gece akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

Binlerce kişi gece akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

Giresun'dan acı haber! Kız kardeşlerin cansız bedenleri bulundu, anne aranıyor

Giresun'dan acı haber! Kız kardeşlerin cansız bedenleri bulundu, anne aranıyor

Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain! Aston Villa'yı geçti

Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain! Aston Villa'yı geçti

Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi! Soyunma odasında olay pozlar

Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi! Soyunma odasında olay pozlar

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Miras kaldı, mesleği oldu: 1,2 derken 12'yi buldu

Miras kaldı, mesleği oldu: 1,2 derken 12'yi buldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.