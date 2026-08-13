Güllü cinayetinde yeni ses kaydı: Tuğyan Ülkem Gülter ve Sisi'nin vasiyet planı...

Güllü olarak tanınan arabesk müzik sanatçısı Gül Tut, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek şüpheli biçimde hayatını kaybetmişti. Güllü'nün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürerken kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin ölümünden sonra yaptığı telefon görüşmelerinin ses kayıtları ortaya çıktı.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, yeni ses kayıtları da gündeme bomba gibi düştü.

SEYHAN SOYLU İLE PLAN YAPTILAR

ATV Haber'in ulaştığı kayıtlara göre, Tuğyan Ülkem' Gülter'e ait olduğu ifade edilen ses kayıtlarının, Güllü'nün ölümünden birkaç hafta sonrasına ait olduğu belirlendi. Konuşmalarda cinayet kuşkusunu güçlendiren diyaloglar ise dikkat çekti.

Kayıtta, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile magazin dünyasında tanınan "Sisi" lakaplı Seyhan Soylu ile konuşması yer aldı. Seyhan Soylu, Tuğyan Ülkem Gülter'e, Güllü'nün ölümü sonrasındaki vasiyetiymiş gibi kurguladıkları planı anlatarak, "Sana güzel bir albüm yaptırmak, anladın mı?En çok istediği şey kızının sesi çok güzel onu da çok güzel hazırlamak, kızı hemşire olmayı tercih etmiş istememiş falan yapıyorum, zemini hazırlayacağım bir aranjöre söylettireceğim her şey haber olduktan sonra.

Annenin anısına yapıyormuş gibi aklandıktan sonra. 300 bin lira gecen olacak senin" ifadeleri yer aldı.

"BİZİM BU KADAR BURADA DURMAMIZ HATA"

Bir diğer ses kaydında ise Tuğyan Ülkem Gülter ve nişanlısı Kervan Eminoğlu yer aldı. Kayıtlarda kaçmak için geç kaldığını ifade eden Gülter, "1 haftada bu dosyayı sonuçlandırırlar. Bizim bu kadar burada durmamız da hata biz ilk 10 günde yol alacaktık." dedi.