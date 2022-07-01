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  4. Adalet Bakanı Bozdağ, Kütahya'da Nesrin Güral Anaokulu'nun temelini attı:

Adalet Bakanı Bozdağ, Kütahya'da Nesrin Güral Anaokulu'nun temelini attı:

01.07.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye'nin bütün illerini bilimsel rekabetin içerisine soktuk. 81 ilimizin üniversiteleri bugün dünyayla yarışan bir rekabetin içerisinde"

KÜTAHYA (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Türkiye'nin bütün illerini bilimsel rekabetin içerisine soktuk. 81 ilimizin üniversiteleri bugün dünyayla yarışan bir rekabetin içerisinde." dedi.

Bozdağ, Güral Porselen ve Seramik Fabrikaları tarafından yaptırılan Nesrin Güral Anaokulu'nun temel atma töreninde, bilgi ve eğitim konusunda yapılan her yatırımın Türkiye'nin gücüne güç katacağını söyledi.

Güral Porselen ve Seramik Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral ve eşi Nesrin Güral'a anaokulu dolayısıyla teşekkür eden Bozdağ, AK Parti iktidarlarının "önce eğitim" dediğini vurguladı.

Bütçelerde en büyük payı eğitime ayırdıklarını ifade eden Bozdağ, zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarıldığını anımsattı.

Bakan Bozdağ, "Meslek liselerimizi körelten uygulamaya son verdik. Sanayicilerimizin, iş adamlarımızın ara eleman ihtiyacı meslek lisesi mezunlarımızdan karşılanıyor. Bu okullarımızın ötekileştirilmesine son verdik." diye konuştu.

Haksız katsayı uygulamasının da kaldırıldığını dile getiren Bekir Bozdağ, bununla meslek lisesini tercih eden öğrencilerin önüne engel konulmamasının hedeflendiğini belirtti.

Türkiye'nin tüm illerinin bilim yuvası olması için 81 ilde üniversitelerin kurulduğunu aktaran Bozdağ, şöyle devam etti:

"Türkiye'mizin her ilini bilimsel rekabete kattık. Türkiye'de büyük bir statüko, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlere üniversiteyi hapseden, bunun dışındaki yerlere üniversitelerin yayılmasına engel olan bir yapı vardı. Türkiye'de kardiyolog sayısı çok azdı, ciddi hastalıklara bakan uzman sayısı iki elin parmaklarını geçmiyordu. Neden? Yeteri kadar fakülte açılmasına, eleman yetiştirilmesine izin vermeyen bir statüko vardı. Bunu kaldırdık. Türkiye'nin bütün illerini bilimsel rekabetin içerisine soktuk. 81 ilimizin üniversiteleri bugün dünyayla yarışan bir rekabetin içerisinde."

Törende konuşan Güral Porselen ve Seramik Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral'ın eşi Nesrin Güral ise okulda vatan ve millet sevgisi olan bireyler yetiştirilmesi temennisinde bulunarak, okulun tamamlandıktan sonra devlete teslim edileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Güral Porselen ve Seramik Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral ve eşi Nesrin Güral ile okulun temelini attı.

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adalet bakanı bekir bozdağ

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