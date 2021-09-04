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Adalet Bakanı Gül, AK Parti Aksaray İl Danışma Meclisinde konuştu:

04.09.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Cumhurbaşkanımız liderliğinde, bugün Türkiye bölgesinde İHA'sıyla, SİHA'sıyla, TİHA'sıyla, savunma sanayisiyle 'mavi göklerin, güçlü fatihi' olmuştur. Tarımda, ekonomide, adalette, ulaşımda, sağlıkta yaptığımız tüm hamleleri Allah'ın izniyle daha güçlü bir şekilde sürdüreceğiz" - "Hiçbir anne evladından, hiçbir evlat annesinden ayrı kalmasın diye Fırat'ın, Dicle'nin çocukları çakallara, kurtlara yem olmasın diye terörle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin savunma sanayisinde yaptığı güçlü hamleler ile bölgesinde "mavi göklerin güçlü fatihi" haline geldiğini belirtti.

Gül, Aksaray Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Danışma Meclisi Toplantısı'nda, şehirde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aksaray'ın AK Parti'ye kurulduğu günden bu yana büyük destek verdiğini belirten Gül, "AK Parti davasının sancaktarlığını ve bayraktarlığını yapan bütün teşkilat mensuplarımıza, daha önce milletvekilliği yapmış, belediye başkanlığı yapmış, bu partinin tabelasına katkı sağlamış, hangi kademede olursa olsun görev yapmış tüm arkadaşlarıma canıgönülden teşekkür ediyorum. Aksaray, milletin adamı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en büyük desteği vermiştir. Allah sizlerden razı olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti olarak milletin meselesiyle hemhal olma derdini taşıdıklarını dile getiren Gül, "Bizim meselemiz Türkiye'yi daha büyük, güçlü, yeniden büyük Türkiye yapma mücadelesidir. Ülkemizi maddi, manevi, her bakımdan daha da güçlendirmek, vatandaşımızın özgürlüğünü artıracak tüm çalışmaları yapmak bizim temel derdimizdir. Siyasetimizin merkezi de amacı da budur. Bizim siyasetimizde kimseyi dışlamak, kimseyi ötekileştirmek, kimseyi düşüncesinden, memleketinden, meşrebinden dolayı ayrıştırmak yoktur. Biz, 84 milyon vatan evladını kardeşimiz bilen, bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı gören bir siyaset anlayışını sürdürüyoruz." diye konuştu.

AK Parti'nin en büyük idealinin daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye inşa etmek olduğunu vurgulayan Gül, şöyle devam etti:

"Bunda da hamdolsun 19 yılda çok büyük adımlar atarak, çok büyük gayretler sarf ederek, Cumhurbaşkanımız liderliğinde, bugün Türkiye bölgesinde İHA'sıyla, SİHA'sıyla, TİHA'sıyla, savunma sanayisiyle 'mavi göklerin, güçlü fatihi' olmuştur. Tarımda, ekonomide, adalette, ulaşımda, sağlıkta yaptığımız tüm hamleleri Allah'ın izniyle daha güçlü bir şekilde sürdüreceğiz."

Gül, ülkenin her açıdan kalkınmasını önemsediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün savunma sanayisindeki tüm bu gayretlerimizle de birlikte, Türkiye artık bölgesinde ve dünyada oyun kurucu bir hale gelmiştir. Ülkemizin huzurunu, birliğini bozmak isteyen terör örgütlerinin heveslerini kursaklarında bırakan bir hale gelmiştir. Terörü kaynağında, merkezinde kurutma politikamızla, ülkemizin huzurunu bozmak isteyenlere fırsat vermeyecek şekilde terörle mücadelemizi de kararlılıkla sürdürüyoruz. Hiçbir anne evladından, hiçbir evlat annesinden ayrı kalmasın diye Fırat'ın, Dicle'nin çocukları çakallara, kurtlara yem olmasın diye terörle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Bu vesileyle 3. yılında teröre karşı, aynı zamanda insan hakları mücadelesini de veren terörle mücadele kahramanları Diyarbakır annelerine de Aksaray'dan selamlarımızı gönderiyoruz."

Toplantıya Bakan Gül'ün yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve çok sayıda partili katıldı.

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