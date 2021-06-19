YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Adalet Bakanı Gül, AK Parti Hani İlçe Başkanlığına yönelik saldırıyı lanetledi

Adalet Bakanı Gül, AK Parti Hani İlçe Başkanlığına yönelik saldırıyı lanetledi

19.06.2021 05:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Gül, AK Parti Hani İlçe Başkanlığına yönelik saldırıyı lanetledi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Diyarbakır Hani ilçe binasına yapılan saldırıyı lanetlediğini bildirdi.

Bakan Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "AK Parti Diyarbakır Hani ilçe binamıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Huzurumuza, kardeşliğimize, birliğimize kast edenler karanlık emellerine ulaşamayacak. Provokatörlerin tuzaklarını başlarına yıkarız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdilerYine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdiler
Organize sanayi bölgelerinde "mobil aşı" uygulamasına yoğun ilgiOrganize sanayi bölgelerinde "mobil aşı" uygulamasına yoğun ilgi

Ankara Namaz Vakitleri 19 Haziran Cumartesi

İmsak
03:17
Sabah
05:13
Öğle
12:55
İkindi
16:53
Akşam
20:27
Yatsı
22:14

Ankara Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cumartesi

Aybala Eczanesi
Cankaya
Belit Eczanesi
Cankaya
Lina Eczanesi
Cankaya
Okur Eczanesi
Cankaya
Uğur Eczanesi
Cankaya
Ümitköy Merkez Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Doğa Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandı

Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

GÜNCELLEME - Muğla'da şüphelileri takip eden ekibe silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu

GÜNCELLEME - Muğla'da şüphelileri takip eden ekibe silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu

Karabük'te kayıp belediye işçisi için arama çalışması başlatıldı

Karabük'te kayıp belediye işçisi için arama çalışması başlatıldı

Sahte 200 liralık banknotu "süs olsun diye cüzdanımda taşıyordum" diyen sanığa hapis cezası

Sahte 200 liralık banknotu "süs olsun diye cüzdanımda taşıyordum" diyen sanığa hapis cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.