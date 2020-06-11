YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Adalet Bakanı Gül, baro başkanlarıyla bir araya geldi

Adalet Bakanı Gül, baro başkanlarıyla bir araya geldi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 11.06.2020 08:57 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve bazı baro başkanları ile bir araya geldi.

Adalet Bakanı Gül, baro başkanlarıyla bir araya geldi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve bazı baro başkanları ile bir araya geldi. Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk’te toplantıya katılanlar arasında yer aldı.
Toplantıya 80 baroyu temsilen Erzincan, Erzurum, Aksaray, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Sivas, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Muğla, Amasya, Çorum, Düzce, Giresun, Karabük, Kastamonu, Ordu, Trabzon, Zonguldak, Malatya, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ Barolarının başkanları katıldı.
Adalet Bakanı Gül, toplantının açılışında yaptığı konuşmada TBMM’nin gündemine barolarla ilgili netleşmiş bir kanun değişikliği teklifinin henüz gelmediğini, baroların ve avukatlık mesleğinin saygınlığı artırmak için ne gerekiyorsa yapılacağını dile getirdi.
Yaklaşık üç saat süren toplantıda baro başkanları, baroların yapısına ilişkin kamuoyundaki tartışmalarla ilgili görüşlerini paylaştılar.
Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “Türkiye Barolar Birliği ve barolarımızla birlikte Avukatlık Kanununda yapılması düşünülen değişiklikler konusunda 1 Haziran 2020 tarihinde kamuoyuyla paylaştığımız düşüncelerimizi aktarmak üzere toplantıya katıldık” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktuYavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan Namaz Vakitleri 11 Haziran Perşembe

İmsak
02:52
Sabah
04:47
Öğle
12:27
İkindi
16:24
Akşam
19:57
Yatsı
21:42

Erzincan Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Perşembe

Ahsen Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi

Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Erzincan'da köpeğe çarpıp şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Erzincan'da köpeğe çarpıp şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Erzincan’da engelliler unutulmadı

Erzincan’da engelliler unutulmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.