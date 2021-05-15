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Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'te cemevi inşaatında incelemede bulundu

15.05.2021 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'te cemevi inşaatında incelemede bulundu

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te cemevi inşaatında inceleme yaptı.

Bakan Gül, Güneykent Mahallesi'nde yapımı devam eden cemevi inşaatını gezdi.

Büyükşehir Belediyesi ve Şahinbey Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen, 5 bin 318 metrekare kapalı alana sahip olacak ve haziran ayında tamamlanması planlanan proje hakkında bilgi alan Bakan Gül'e, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve diğer ilgililer eşlik etti.

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