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Adalet Bakanı Gül, Gerede'de ziyaretlerde bulundu

31.12.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Gül, Gerede'de ziyaretlerde bulundu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bolu'nun Gerede ilçesinde temaslarda bulundu.

Eski Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili ve Yargıtay üyesi Mehmet Yılmaz'ın annesinin cenaze töreni için Gerede'ye gelen Gül, törenin ardından Gerede Belediyesini ve Gerede Adliyesini ziyaret etti.

Belediyeyi ziyaretinde Bakan Gül'e, Belediye Başkanı Mustafa Allar ilçe hakkında sunum yaptı.

İlçede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Gül, ardından Gerede Adliyesine geçti.

Gül'e, burada Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş bilgi verdi.

Adliye çalışanlarıyla sohbet eden Gül, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Bakan Gül'e ziyaretlerinde, bakan yardımcıları Uğurhan Kuş, Hasan Yılmaz ve Yakup Moğul, AK Parti Bolu milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü ile Bolu Valisi Ahmet Ümit eşlik etti.

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