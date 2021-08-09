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Adalet Bakanı Gül Milli Eğitim Bakanı Özer'i ziyaret etti

09.08.2021 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Gül Milli Eğitim Bakanı Özer'i ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gül, Bakan Özer'e yeni görevi dolayısıyla başarılar diledi.

Özer, "hayırlı olsun" ziyaretleri kapsamında Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti ve MHP Tokat milletvekilleri, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyetleri de ayrı ayrı kabul etti.

Konuklarını makamında ağırlayan Özer, ziyaretlerden memnuniyet duyduğunu belirterek, nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.

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