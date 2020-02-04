YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Adalet Bakanı Gül'den Gaziantep'te şehit ailesine taziye ziyareti

Adalet Bakanı Gül'den Gaziantep'te şehit ailesine taziye ziyareti

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.02.2020 14:37 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül'den Gaziantep'te şehit ailesine taziye ziyareti

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İdlib'te rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Uğur Kurt'un ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Aynı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in cenaze törenine katılan Bakan Gül, Kurt ailesinin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evini de ziyaret etti.

Burada aileye başsağlığı dileklerini ileten Gül, şehidin babası Abdurrahman, annesi Döndü, eşi Emine, ağabeyi Erhan ve diğer aile fertleriyle yakından ilgilendi.

Şehit için okunan dualara eşlik eden Gül'ün ziyaretinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti ve MHP'li bazı milletvekilleri de yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdulhamit Gül Cenaze Uğur Kurt

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Edirne’de maske krizi

Edirne’de maske krizi

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Niğde’de ilk derse Belediye Başkanı Özdemir girdi

Niğde’de ilk derse Belediye Başkanı Özdemir girdi

Gaziantep Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:03
Sabah
07:24
Öğle
12:49
İkindi
15:39
Akşam
18:04
Yatsı
19:21

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Akıncı Eczanesi
Sehitkamil
Durmuslar Eczanesi
Sehitkamil
Halil İbrahim Eczanesi
Sehitkamil
İbrahimli Eczanesi
Sehitkamil
Seda Eczanesi
Sehitkamil
Akkent Melita Eczanesi
Sahinbey
Deniz Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şahinbey Belediyesi Rafadan Tayfa Müzikalini çocuklarla buluşturdu

Şahinbey Belediyesi Rafadan Tayfa Müzikalini çocuklarla buluşturdu

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.