Adalet Bakanı Gül'den yaşamını yitiren adliye çalışanının ailesine taziye ziyareti

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Nizip Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi katibi Mustafa Aytekin'in Gaziantep'teki ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Bakan Gül, Ankara'da yapılan bir sınava girdikten sonra Gaziantep'e doğru seyir halindeyken 6 Eylül Pazar günü Gölbaşı ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Aytekin'in Beşyüzevler Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti.

Başsağlığı dileğinde bulunan ve dua eden Gül, daha sonra aile fertleriyle de sohbet etti.

