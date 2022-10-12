Adalet Bakanlığı FETÖ üyesi Cevheri Güven'in Almanya'dan iadesini istedi

Adalet Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi firari Cevheri Güven'in Almanya'dan iadesini talep etti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ üyeliğinden hakkında dava bulunan Güven'in, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin hazırladığı talepname doğrultusunda Almanya'dan iadesi istendi.

İade dosyası Adalet Bakanlığı tarafından, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Almanya'ya gönderildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz