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  4. Adalet Bakanlığı FETÖ üyesi Cevheri Güven'in Almanya'dan iadesini istedi

Adalet Bakanlığı FETÖ üyesi Cevheri Güven'in Almanya'dan iadesini istedi

12.10.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığı FETÖ üyesi Cevheri Güven'in Almanya'dan iadesini istedi

Adalet Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi firari Cevheri Güven'in Almanya'dan iadesini talep etti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ üyeliğinden hakkında dava bulunan Güven'in, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin hazırladığı talepname doğrultusunda Almanya'dan iadesi istendi.

İade dosyası Adalet Bakanlığı tarafından, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Almanya'ya gönderildi.

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