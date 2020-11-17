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Adalet Ormanı’na fidan

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.11.2020 11:13 | Son Güncelleme

Kütahya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerinin Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle izinli sayılmalarından dolayı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi kapsamında Parmakören Mahallesindeki 15 Dönüm arazi içerisinde oluşturulan Adalet Ormanı için Kütahya Belediyesi ve denetimli serbestlik personelleriyle işbirliği ile çalışmalara başladı.Kütahya Belediyesi Başkan Yardımcısı İlyas Bahar ile Kütahya Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Neslihan Ege arazide incelemelerde bulundu ve Kütahya Belediyesinin desteği alınarak belediye ekiplerince Adalet Ormanındaki otlar tırpan makinesiyle biçildi ve su tankeri ile yaklaşık bin fidan sulandı.

Kütahya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerinin Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle izinli sayılmalarından dolayı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi kapsamında Parmakören Mahallesindeki 15 Dönüm arazi içerisinde oluşturulan Adalet Ormanı için Kütahya Belediyesi ve denetimli serbestlik personelleriyle işbirliği ile çalışmalara başladı.
Kütahya Belediyesi Başkan Yardımcısı İlyas Bahar ile Kütahya Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Neslihan Ege arazide incelemelerde bulundu ve Kütahya Belediyesinin desteği alınarak belediye ekiplerince Adalet Ormanındaki otlar tırpan makinesiyle biçildi ve su tankeri ile yaklaşık bin fidan sulandı. Ardından Kütahya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanlarından İnfaz ve Koruma Memurları Bahattin Yavuz, Hüseyin Ceylan, Tahir Çelik ve Ramazan Topaktaş tarafından arazideki otlar toplanarak Adalet Ormanı temizliği ve bakımı yapıldı.
Kütahya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanları da, ormanları korumanın bilincinde olduklarını ve kendileri görmese de memleketlerinde torunlarına bırakabilecekleri bir yer hazırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etmişler.

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