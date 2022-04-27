Adalet Sen üyelerinden Erzurum Adliyesi önünde basın açıklaması

Adalet Sen Erzurum Şubesi üyeleri, yargı çalışanlarının taleplerini dile getirmek için Erzurum Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Gruptakiler adına açıklama yapan Adalet Sen Temsilcisi Gökhan Dağ, bir devleti ayakta tutanın adalet olduğunu bildirdi.

Devletin üç ana gücünden biri olan yargı çalışanlarının hak ettikleri saygınlığı ve taleplerini daha gür bir sesle dile getirdiklerini aktaran Dağ, "Eşel-mobil denilen ve enflasyon farklarının her ay memur maaşlarına yansıtılmasını sağlayan sisteme acilen geçirilmesi gerekmektedir. Bu sistemle ani enflasyonist yükselişlerin bir nebze olsun maaşlar üzerindeki baskısının giderileceğini düşünmekte ve bunu talep etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Dağ, taleplerinden bahsederek, şunları kaydetti:

"Çalışma hayatı boyunca pek çok zaruri ve sosyal ihtiyacından vazgeçen yargı çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına dahil edilerek en azından emekli olduktan sonra ani bir gelir kaybına uğramak istememekte ve bu noktada eşitlik ve adalet talep etmektedir. Yargı çalışanı 2013 yılından bu yana sabırla ümitle kadro beklemektedir. Verilen kadro sözlerinin hayata geçirilmesi iş barışının tesisi için gereklidir, zorunludur.

Adalet Sen'in kuruluşundan bu yana talep ettiğimiz, en büyük amacımız olarak mücadelemize yön veren 'Yargı hizmetleri sınıfının' oluşturulması bir meslek yasası ve ayrı bir iş kolu talebimiz dünkü kararlılıkla diri ve tazedir. Yargı çalışanı olarak varlığımızın farkına varılmasını, ayrımsız olarak hiçbir meslek grubunu öncelemeden eşit haklar ve eşit koşullar istemekteyiz."

Basın açıklamasına Adalet Sen Erzurum Şube Başkanı Adem Polat, Başkan Yardımcısı Suat Samat ve sendika üyeleri katıldı.

