Ada’m ödüle doymuyor

CÜ Film Atölyesi ‘‘Ada’m’’ adlı belgesel sinema filmi ile Uluslararası Kısa Film Festivali’nde 215 belgesel sinema filmini geride bırakarak en iyi 4’üncü film oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası 9’uncu Kısa Film Festivali Ankara’da yapılan ödül töreni ile sona erdi. Uluslararası 9‘uncu Kısa Film Festivali’nde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Film Atölyesi (CÜFA) “Ada’m” filmiyle belgesel dalında ödüle layık görüldü. 219’u Türkiye’den olmak üzere, 4 bin 217 filmin katıldığı yarışmanın gala ve ödül töreni Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve dereceye giren yönetmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO Radyo ve Televizyon Programcılığı Ana Bilim Dalı Öğr. Gör. Turgay Kural’ın yönetmenliğini yaptığı CÜFA yapımı ‘‘Ada’m’’ adlı belgesel sinema filmi ulusal kategoride 215 belgesel sinema filmi geride bırakarak en iyi 4’üncü film ödülünü almaya hak kazandı.