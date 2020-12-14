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Ada’m ödüle doymuyor

SİVAS HABERLERİ  | 14.12.2020 11:46 | Son Güncelleme

CÜ Film Atölyesi ‘‘Ada’m’’ adlı belgesel sinema filmi ile Uluslararası Kısa Film Festivali’nde 215 belgesel sinema filmini geride bırakarak en iyi 4’üncü film oldu.Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası 9’uncu Kısa Film Festivali Ankara’da yapılan ödül töreni ile sona erdi.

CÜ Film Atölyesi ‘‘Ada’m’’ adlı belgesel sinema filmi ile Uluslararası Kısa Film Festivali’nde 215 belgesel sinema filmini geride bırakarak en iyi 4’üncü film oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası 9’uncu Kısa Film Festivali Ankara’da yapılan ödül töreni ile sona erdi. Uluslararası 9‘uncu Kısa Film Festivali’nde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Film Atölyesi (CÜFA) “Ada’m” filmiyle belgesel dalında ödüle layık görüldü. 219’u Türkiye’den olmak üzere, 4 bin 217 filmin katıldığı yarışmanın gala ve ödül töreni Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve dereceye giren yönetmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO Radyo ve Televizyon Programcılığı Ana Bilim Dalı Öğr. Gör. Turgay Kural’ın yönetmenliğini yaptığı CÜFA yapımı ‘‘Ada’m’’ adlı belgesel sinema filmi ulusal kategoride 215 belgesel sinema filmi geride bırakarak en iyi 4’üncü film ödülünü almaya hak kazandı.

Rektör Yıldız’ı ziyaret ettiler
Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Derya Fatma Biçer ve Öğr. Gör. Turgay Kural, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız’ı ziyaret ederek ödülü Rektör Yıldız’a takdim ettiler. Rektör Alim Yıldız, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Biçer ve ödül alan Öğr. Gör. Kural’ı başarısından dolayı tebrik etti. Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, “Gerçekleştirilen çalışmalarla, ulusal ve uluslararası alanda üniversitemizin tanınırlığına katkı sağlayan bu başarınızdan dolayı sizi ve Cumhuriyet Üniversitesi Film Atölyesi ekibini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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