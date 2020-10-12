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Adam Voleybol galibiyetle başladı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 12.10.2020 11:35 | Son Güncelleme

TVF Kadınlar Sigorta Shop 1’inci Lig’de mücadele eden Adam Voleybol, sezonun ilk maçında oynadığı Numune Gençlik maçından 3-0’lık net skorla ayrıldı.Bu sezon ilk kez mücadele ettiği 1’inci Lig’de Gaziantep’i başarıyla temsil etmek isteyen sarı-lacivertliler sezona galibiyetle başlamanın sevincini yaşıyor.

TVF Kadınlar Sigorta Shop 1’inci Lig’de mücadele eden Adam Voleybol, sezonun ilk maçında oynadığı Numune Gençlik maçından 3-0’lık net skorla ayrıldı.
Bu sezon ilk kez mücadele ettiği 1’inci Lig’de Gaziantep’i başarıyla temsil etmek isteyen sarı-lacivertliler sezona galibiyetle başlamanın sevincini yaşıyor. Talat Özkarslı Spor Salonu’nda başkent temsilcisi Numune Gençliği konuk eden Adam Voleybol, karşılaşmayı 25-22, 27-25 ve 25-13’lük skorla geçti.
“Takım daha iyi olacak”
Adam Voleybol baş antrenörü Mehmet Şükrü Çobanoğlu, sezonun ilk maçında iyi mücadele ettiklerini, zaman zaman zorlansalar da kazanmasını bildiklerini söyleyerek, “Biliyorsunuz rakip kim olursa olsun sezonun ilk maçı her zaman zorlu geçer. Setlerde sürekli skoru önce tutmaya çalıştık. Zaman zaman geriye düşsek de kızlarımız çabuk toparlandı ve sonuca gitmesini bildi. Gösterdikleri performanstan memnunum. İlerleyen haftalarda çok daha iyi bir takım olacağız” diye konuştu.
Adam Voleybol’un ikinci hafta deplasmanda oynayacağı Pursaklar Voleybol İhtisas, ligden çekildiği için Sarı-lacivertliler haftayı “bay” geçecek.

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